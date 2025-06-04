Две страны-покупатели российского газа — против плана ЕС на его запрет Сегодня 21:33 — Энергетика

Две страны-покупатели российского газа — против плана ЕС на его запрет

Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Европейском Союзе отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок из рф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico

Франция, главный покупатель блока, сообщила, что предпочитает стратегию поиска альтернативных поставок. Бельгия, занимающая второе место, хочет получить отчет с подробным описанием экономических последствий, прежде чем принимать решение.

«Мы защищаем европейскую стратегию диверсификации… которая уже обсуждается», — заявил министр энергетики Франции Марк Ферраччи изданию Politico, имея в виду план Франции заменить российские поставки катарской продукцией.

Эти заявления идут вразрез с позицией других крупных импортеров российского СПГ в ЕС: Испании и Нидерландов. Обе страны заявили Politico, что они с нетерпением ожидают принятия законопроекта, который положит конец российским газовым контрактам, запрету краткосрочных закупок в этом году и долгосрочных контрактов до 2027 года.

Теоретически это помогло бы странам отказаться от контрактов, которые в противном случае заставили бы покупать российский СПГ в течение многих лет.

В прошлом году четыре страны импортировали 16,77 млн. тонн российского СПГ, что составляет 97% от общего импорта ЕС и более половины мирового экспорта Москвы. Вместе они потратили более 6 млрд евро на закупку топлива.

Привлечение всех четырех стран будет иметь решающее значение для Европейской комиссии, поскольку она ищет поддержку своего предложения, которое ожидается в следующем месяце. Венгрия и Словакия, вероятно, попытаются сорвать запрет, стремясь продолжать покупать более дешевую российскую энергию.

Напомним, ЕС подготовил «дорожную карту» о запрете импорта российского газа до конца 2027 года.

Еврокомиссия хочет сначала запретить все новые контракты и прекратить имеющиеся соглашения на спотовом рынке — а это треть поставок российского газа в блок — до конца 2025 года. Долгосрочные контракты будут постепенно упразднены до конца 2027 года.

ЕС намерен запретить российский газ с помощью квоты, установленной на ноль. Эта мера не требует единогласного одобрения в блоке.

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