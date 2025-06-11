Германия нашла замену российскому газу — Finance.ua

Германия нашла замену российскому газу Сегодня 03:45 — Энергетика

Немецкая государственная компания SEFE (Securing Energy for Europe) заключила 10-летний контракт на поставку природного газа с азербайджанской государственной нефтегазовой компанией SOCAR.

Об этом сообщила пресс-служба SEFE.

Импорт составит до 15 терават-часов (ТВт-час), или 1,5 миллиарда кубометров газа в год, что составляет более 1,7% годового потребления Германии.

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Азербайджан уже поставляет газ в Болгарию, Венгрию, Грецию, Грузию, Италию, Румынию, Северную Македонию, Сербию, Словакию, Словению, Турцию и Хорватию.

Соглашение предусматривает немецкие инвестиции в производственную инфраструктуру, в частности газовые компрессоры, что позволит увеличить количество поступающего в Европу трубопроводного газа.

Руководители обеих компаний подчеркнули, что этот контракт укрепит энергетическое партнерство между Германией и Азербайджаном, способствуя целям диверсификации энергоснабжения и устойчивому развитию Европы.

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После начала войны в Украине в 2022 году Германия прекратила импорт трубопроводного газа с востока — тогда это был российский газ. Это создало значительный дефицит газоснабжения, потому что россия была главным поставщиком для Германии.

В 2024 году Германия импортировала 865 ТВт-ч природного газа. Основными поставщиками сейчас являются Норвегия (48%), Нидерланды (25%) и Бельгия (18%), еще около 8% газа было импортировано через немецкие LNG-терминалы в Вильгельмсгафене, Брунсбюттеле, Лубмине и Мукране.

НВ По материалам:

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