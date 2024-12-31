В Индии нашли замену дешевой российской нефти: поставки из рф упали до минимума за год — Finance.ua

В Индии нашли замену дешевой российской нефти: поставки из рф упали до минимума за год Сегодня 14:20 — Энергетика

Один из крупнейших индийских нефтеперерабатывающих заводов Индии был вынужден искать альтернативные и более дорогие грузы нефти с Ближнего Востока. Этот шаг необходим, чтобы компенсировать снижение поставок из россии.

Издание Bloomberg пишет, что трейдеры сразу обратили внимание на изменение структуры экспорта, потому что сосредоточены на перспективах мирового рынка в 2025 году.

«Нам не хватает трех-четырех российских грузов для погрузки в январе и поставки в феврале, — заявил финансовый директор Bharat Petroleum Corp. Ветса Рамакришна Гупта. — Мы объявили тендеры и получили альтернативные сорта нефти из Ирака, ОАЭ и других стран».

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Индия стала основным рынком сбыта российской нефти после полномасштабного вторжения москвы в Украину в 2022 году, увеличив импорт. Однако в последние недели Индия столкнулась с падением объемов поставок, поскольку западные страны ужесточили санкции против так называемого «теневого флота» москвы, а российские НПЗ увеличили объемы поставок. Кроме того, на москву оказывают давление, требуя соблюдения целей ОПЕК+ по добыче.

Хотя ближневосточные поставки обходятся на 2 доллара за баррель дороже российской Urals, на широком рынке нет дефицита нефти, сказал Гупта. В настоящее время BPCL не планирует увеличивать объемы в рамках годовых соглашений с национальными нефтяными компаниями, переговоры по которым начнутся в следующем месяце.

По данным аналитической компании Kpler, в этом месяце импорт нефти из россии в Индию снизился до 1,47 миллиона баррелей в день, что является самым низким показателем с декабря 2023 года.

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Напомним, в конце 2022 г. страны G7 ввели санкционный механизм против российской нефти, чтобы ограничить ее доходы. В частности, установлена ​​максимальная цена на российскую нефть в 60 долларов. При этом западным компаниям запретили страховать или перевозить российскую нефть, если она продается по цене выше установленного предела. Также США и ЕС ввели эмбарго на прямой импорт российской нефти в свои страны.

россия создала «теневой флот» танкеров, чтобы транспортировать нефть в обход ограничений, не пользуясь страховыми и логистическими услугами стран Запада. В ответ страны G-7 наложили санкции на суда «теневого флота» и организаций, вовлеченных в теневую торговлю.

Кроме того, страны «Большой семерки» рассматривают несколько вариантов еще больше ограничить доходы россии. Среди них в частности полный запрет на обработку российской нефти или просто снижение максимальной экспортной цены до примерно 40 долларов.

УНІАН По материалам:

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