ЕС увеличил закупки топлива из Индии, произведенного из российской нефти Сегодня 06:31 — Энергетика

В этом году Европейский Союз приобрел у Индии почти на 20% больше топлива, произведенного из российской нефти по сравнению с 2023 годом. Это пополнило бюджет россии миллиардами евро, невзирая на санкции, направленные на ограничение доходов агрессора от экспорта энергоносителей.

Об этом сообщает Politico.

С января по август 2024 г. страны ЕС импортировали 6,7 млн ​​тонн нефти с крупных индийских нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Джамнагаре, Вадинаре и Нью-Мангалоре. Общая стоимость этих закупок составила 5,4 млрд евро.

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Несмотря на общее сокращение импорта топлива из Индии на 9% по сравнению с прошлым годом, закупки именно этих трех НПЗ, которые используют российскую нефть, выросли на 4%. В то же время цена на изготовленное топливо значительно повысилась.

В 2024 году Индия заменила Саудовскую Аравию в качестве главного поставщика топлива в ЕС. Приобретение нефтепродуктов, производимых из российского сырья в третьих странах, хоть и не противоречит санкционным ограничениям ЕС, ставит под угрозу усилия блока по сокращению доходов россии от экспорта энергоносителей, пишет издание.

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«Разрешая третьим странам, таким как Индия и Турция, реэкспортировать нефтепродукты, произведенные из российской нефти, ЕС фактически открывает путь кремлю для компенсации потерь европейского рынка», — отмечает старший аналитик Центра исследований демократии (CSD) Мартин Владимиров.

По словам экспертов, дополнительные доходы, полученные от экспорта топлива, помогают россии покрывать растущие расходы на ведение войны против Украины. В контексте ослабления российского рубля и увеличения расходов на оборону эти поступления стали критически важными для поддержки российского бюджета.

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Практически потеряв европейские нефтяной и газовый рынки, россия не только не теряет надежды, но и не оставляет попыток вернуться со своими энергоносителями в Европу. И разрабатывает для этого гибридные стратегии. Поскольку бюджет войны рф требует все больших поступлений.

Дзеркало Тижня По материалам:

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