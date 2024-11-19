Экспорт алмазов из россии в Индию рухнул почти до нуля из-за санкций — Finance.ua
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Экспорт алмазов из россии в Индию рухнул почти до нуля из-за санкций

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Экспорт алмазов из россии в Индию рухнул почти до нуля из-за санкций
Экспорт алмазов из россии в Индию рухнул почти до нуля из-за санкций
В сентябре поставки россии в Индию, крупнейший центр обработки в мире, упали на 96% или почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Об этом сообщает «Интерфакс».
В натуральном выражении российский экспорт в страну составил 37 тыс. карат, а в денежном — 1,5 млн дол. Для сравнения: в сентябре 2023 года Индия импортировала из россии 917 тыс. карат на сумму 112 млн дол.
В общей сложности Нью-Дели в сентябре сократил суммарный импорт драгоценных камней почти на четверть (23%) по сравнению с прошлым годом — до 1,43 млн карат. Крупнейшими поставщиками алмазов в Индию стали Бельгия, ОАЭ и Гонконг, который к 2022 году уступал россии по объему ввезенных товаров.
В сентябре Гонконг поставил в Индию драгоценные камни на 448 млн долл., что на 5% меньше, чем годом ранее. Со своей стороны, Бельгия ввезла алмазы на сумму 186 млн долл., или на 16% меньше год к году, а ОАЭ — на 581 млн долл., или на 12% меньше, чем год назад.
Страны G7 запретили импорт российских алмазов с 1 января 2024 г., а с 1 марта распространили запрет на поставки камней, обработанных в третьих странах. При этом Индия — крупнейший экспортер обработанных алмазов в мире с долей 26,5%.
В 2022 году экспорт алмазов принес россии свыше 4 млрд долл., а крупнейший российский производитель драгоценных камней — компания «Алроса» — занимала на мировом рынке необработанных алмазов около 30%.
По материалам:
Економічна Правда
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