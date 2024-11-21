Банки Китая перекрывают компаниям рф платежи через Индию, ОАЭ и Гонконг — Finance.ua

Банки Китая перекрывают компаниям рф платежи через Индию, ОАЭ и Гонконг Сегодня 17:39 — Финтех и Карты

Банки Китая перекрывают компаниям рф платежи через Индию, ОАЭ и Гонконг

Банки Китая начали перекрывать российским компаниям платежи через Индию, ОАЭ и Гонконг.

Об этом пишет The Moscow Times.

Отмечается, что китайские банки ужесточили проверки платежей из Индии, ОАЭ и Гонконга, пытаясь обнаружить в них «российский след».

По словам представителей бизнеса, провести оплату становится все сложнее: кредитные организации анализируют отгрузочные документы — кому идет товар, куда и зачем. До этого такие усиленные проверки были введены относительно переводов через Турцию и страны СНГ, но теперь они распространились на другие государства.

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По мнению экспертов, банки КНР «закручивают гайки» перед приходом Дональда Трампа к власти в США, поэтому ситуация не улучшится в 2025 году. Трамп давно объявил торговую войну Китая, и местные банки не будут рисковать, чтобы не дать повод новой американской администрации для санкций.

Однако варианты отправки платежей в Китай все еще есть. Так, например, по-прежнему прямые транзакции из региональных российских банков в китайские. Также производится оплата через Малайзию и Индонезию.

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