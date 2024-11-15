Китайский бизнес ищет замену российской и иранской нефти — Finance.ua
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Китайский бизнес ищет замену российской и иранской нефти

Энергетика
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Китайский нефтеперерабатывающий завод предпочитает не иранскую или российскую нефть, а африканскую.
Об этом сообщает Bloomberg.
Частный китайский нефтеперерабатывающий завод приобрел партию западноафриканской нефти, что вызвало интерес трейдеров, поскольку небольшие независимые переработчики в Китае, как правило, предпочитают импорт нефти из Ирана и россии, которые находятся под санкциями США.
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Компания Landbridge Petrochemical Co., недавно возобновившая работу после долгой остановки, купила 2 млн баррелей, включая сорт Мостарда.
Хотя такие заводы в основном покупали российскую ВСТО и иранскую нефть, поскольку эти грузы, как правило, дешевле и имеют более короткие маршруты доставки, условия меняются, делая другие потоки более привлекательными.
По материалам:
Економічна Правда
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