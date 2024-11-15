Китайский бизнес ищет замену российской и иранской нефти Сегодня 05:11 — Энергетика

Китайский нефтеперерабатывающий завод предпочитает не иранскую или российскую нефть, а африканскую.

Об этом сообщает Bloomberg.

Частный китайский нефтеперерабатывающий завод приобрел партию западноафриканской нефти, что вызвало интерес трейдеров, поскольку небольшие независимые переработчики в Китае, как правило, предпочитают импорт нефти из Ирана и россии, которые находятся под санкциями США.

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Компания Landbridge Petrochemical Co., недавно возобновившая работу после долгой остановки, купила 2 млн баррелей, включая сорт Мостарда.

Хотя такие заводы в основном покупали российскую ВСТО и иранскую нефть, поскольку эти грузы, как правило, дешевле и имеют более короткие маршруты доставки, условия меняются, делая другие потоки более привлекательными.

Економічна Правда По материалам:

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