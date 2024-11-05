ЕС расследует импорт российской нефти через Турцию в обход санкций — Politico — Finance.ua
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ЕС расследует импорт российской нефти через Турцию в обход санкций — Politico

Мир
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ЕС расследует импорт российской нефти через Турцию в обход санкций — Politico
ЕС расследует импорт российской нефти через Турцию в обход санкций — Politico
Управление Европейского Союза по борьбе с мошенничеством расследует поставки российских нефтепродуктов в ЕС в обход санкций через Турцию.
Об этом сообщает Politico.
Через год после введения 5 февраля 2023 года эмбарго на поставку российских нефтепродуктов страны ЕС импортировали 5,2 млн т более чем на 3 млрд евро из трех турецких портов: Джейхана, Мармара Эреглиси и Мерсина, несмотря на то, что в этих портах нет перерабатывающих мощностей.
россия воспользовалась лазейкой в ​​санкционных правилах ЕС, позволяющих покупать продукты из российской нефти в случае существенной переработки (смешивания), и наладила поставки через турецкие порты.
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С февраля 2023 года по конец февраля 2024 года Турция импортировала российских нефтепродуктов на 17,6 млрд евро — на 105% больше, чем за предыдущий аналогичный период.
В то же время турецкий экспорт топлива в ЕС вырос на 107%. На поставках нефтепродуктов в Турцию рф заработала 5,4 млрд евро, что позволило москве «продолжать полномасштабное вторжение в Украину», отмечают в сообщении.
Расследование проходит на фоне ухудшения отношений между Брюсселем и Анкарой из-за ее российской политики — даже несмотря на то, что Турция делает незначительные шаги, чтобы присоединиться к западным санкциям.
В прошлом году Politico обнаружило, что москва получила еще 1 млрд евро через отдельную лазейку в санкциях ЕС в Болгарии.
По материалам:
Економічна Правда
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