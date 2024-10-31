США наложили санкции на 400 человек и компаний, в том числе за помощь рф с обходом ограничений — Finance.ua

США наложили санкции на 400 человек и компаний, в том числе за помощь рф с обходом ограничений Сегодня 10:03 — Мир

США наложили санкции на 400 человек и компаний, в том числе за помощь рф с обходом ограничений

Соединенные Штаты вводят санкции против около 400 физических лиц и компаний за их помощь рф с обходом ограничений, введенных за ее войну против Украины.

Об этом объявил Госдеп США 30 октября.

Под новые ограничения подпадают около 400 физических лиц и компаний. Спикер Госдепа Мэтью Миллер отметил, что речь идет о тех, кто способствует войне россии против Украины, помогая рф обходить санкции и получать необходимое для ее военной машины.

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«Мы продолжим использовать все доступные нам инструменты, чтобы обеспечить ответственность россии за совершенные преступления», — добавил он.

В санкционном списке оказались десятки компаний из разных стран, в частности Китая, Индии, Малайзии, Таиланда, Турции и ОАЭ, импортировавших в россию в частности микроэлектронику и компоненты, важные для авиации, и российские компании, выступавшие контрагентами-импортерами.

Кроме того, под санкции попали пятеро вновь назначенных заместителей министра обороны рф, а также серия российских предприятий, где ремонтируется военная техника и производятся технологии, необходимые для ОПК, а также организации, связанные с военным сотрудничеством россии и беларуси.

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Также под санкциями оказалась компания, перевозившая оборудование для российского проекта «Арктик СПГ 2» и сеть судоходных компаний из ОАЭ и Сингапура, участвующих в закупке судов для транспортировки СПГ для компании «Новатек».

Кроме того, под санкции попали три дочерние компании «Росатома», занимающиеся разработкой цифровых технологий и программного обеспечения для его нужд.

Економічна Правда По материалам:

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