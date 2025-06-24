Канада запустила LNG-терминал с выходом в Тихий океан — Finance.ua
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Канада запустила LNG-терминал с выходом в Тихий океан

Энергетика
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Канада запустила LNG-терминал с выходом в Тихий океан
Канада запустила LNG-терминал с выходом в Тихий океан
В Канаде заработал первый масштабный завод по производству сжиженного природного газа для экспорта. О начале производства проинформировал представитель проекта LNG Canada, возглавляемого Shell.
Об этом сообщает Reuters.
Первую партию СПГ планируют отгрузить к середине года. Объект, расположенный в г. Китимат, стал первой в Северной Америке масштабной СПГ-установкой с прямым доступом к побережью Тихого океана. Это существенно сокращает время транспортировки на азиатские рынки по сравнению с американскими терминалами на побережье Мексиканского залива.
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После полного запуска LNG Canada сможет экспортировать до 14 миллионов тонн СПГ в год.
По данным Reuters, производство началось в 4:00 утра по местному времени на первой технологической линии (Train 1) мощностью 5,6 миллиона тонн в год. В настоящее время работает только часть завода, и из-за технической неисправности одна из линий функционирует на половину мощности.
Судно Gaslog Glasgow, которое должно доставить первую партию СПГ, близится к порту Китимат и ожидается 29 июня.
LNG Canada — совместный проект компаний Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi Corporation и Kogas.
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После ввода терминала в эксплуатацию экспорт канадского газа в США может сократиться, поскольку энергетические компании Канады получат новый маршрут сбыта. В настоящее время США остаются единственным рынком для канадского газа.
Кроме того, на тихоокеанском побережье Канады идет строительство еще двух СПГ-терминалов — Woodfibre LNG и Cedar LNG, которые планируют завершить к 2027−2028 годам.
Согласно официальным данным, в 2024 году Канада экспортировала в США в среднем 8,6 миллиарда кубических футов газа в сутки по сравнению с 8,0 млрд в 2023-м и средним показателем в 7,5 млрд в 2018—2022 годах.
По материалам:
Корреспондент.net
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