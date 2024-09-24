Санкции заморозили строительство LNG-заводов российского Новатек — Finance.ua
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Санкции заморозили строительство LNG-заводов российского Новатек

Фондовый рынок
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Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа (СПГ, LNG) — российская компания Новатек — приостановила реализацию своих проектов по строительству новых заводов по сжижению природного газа (LNG) в Мурманске и Сабетте.
Как объясняют росСМИ, это связано с западными санкциями.
Речь в частности о Мурманск LNG, который должен был стать крупнейшим заводом в россии, и Обском LNG — проекте в арктическом порту Сабетта.
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Однако активные работы на обоих объектах остановлены, и неизвестно, когда компания сможет вернуться к их реализации.
Примечательно, что из-за санкций приоритетным для Новатека может стать строительство Обского газохимического комплекса. российская компания хочет производить там аммиак и карбамид с последующим экспортом через Северный Ледовитый океан в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для экспорта карбамида нужны балкеры ледового класса, но их строительство проще, чем танкеров-газовозов.
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24 июня ЕС запретил новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг, необходимых для завершения строительства Мурманского СПГ и Обского СПГ. Также из-за тотальных санкций США проект Новатека Арктик СПГ-2, где уже запущена первая линия, а вторая готовится к установке, испытывает сложности с отгрузкой сырья. Компания планирует перенести срок запуска третьей линии завода с 2026 на 2028 год.
По материалам:
Корреспондент.net
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