Санкции заморозили строительство LNG-заводов российского Новатек — Finance.ua

Санкции заморозили строительство LNG-заводов российского Новатек Сегодня 04:33 — Фондовый рынок

Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа (СПГ, LNG) — российская компания Новатек — приостановила реализацию своих проектов по строительству новых заводов по сжижению природного газа (LNG) в Мурманске и Сабетте.

Как объясняют росСМИ, это связано с западными санкциями.

Речь в частности о Мурманск LNG, который должен был стать крупнейшим заводом в россии, и Обском LNG — проекте в арктическом порту Сабетта.

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Однако активные работы на обоих объектах остановлены, и неизвестно, когда компания сможет вернуться к их реализации.

Примечательно, что из-за санкций приоритетным для Новатека может стать строительство Обского газохимического комплекса. российская компания хочет производить там аммиак и карбамид с последующим экспортом через Северный Ледовитый океан в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для экспорта карбамида нужны балкеры ледового класса, но их строительство проще, чем танкеров-газовозов.

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24 июня ЕС запретил новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг, необходимых для завершения строительства Мурманского СПГ и Обского СПГ. Также из-за тотальных санкций США проект Новатека Арктик СПГ-2, где уже запущена первая линия, а вторая готовится к установке, испытывает сложности с отгрузкой сырья. Компания планирует перенести срок запуска третьей линии завода с 2026 на 2028 год.

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