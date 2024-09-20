Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц из россии, Ирана и Китая — Finance.ua

Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц из россии, Ирана и Китая Сегодня 12:45

Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц из россии, Ирана и Китая

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против шести физических лиц и более 40 юридических лиц из россии, Ирана и Китая.

Соответствующие указы № 638 и № 639 от 19 сентября обнародованы на сайте Офиса Президента.

В частности, указом № 638/2024 ограничения введены против шести граждан россии, Ирана и КНР сроком на десять лет, а также против 40 юридических лиц россии, Ирана и КНР на такой же период.

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В то же время указ № 639/2024 вводит санкции против двух предприятий, в том числе российского ООО «Завод судовой светотехники «Маяк», и Федерального казенного предприятия «Казанский государственный казенный пороховый завод».

Как сообщалось, в августе президент Владимир Зеленский на 10 лет продлил санкции против главаря террористической организации «ДНР» Дениса Пушилина, а также пророссийских медиа-деятелей Игоря Гужвы и Анатолия Шария.

Напомним, в ЕС определили новый приоритет санкций против россии. Новое направление санкционной деятельности ЕС — изучение финансовых учреждений, поддерживающих потоки военной продукции в россию, а также потоки продукции, производимой в Юго-Восточной Азии западными дочерними компаниями.

Фінансовий клуб По материалам:

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