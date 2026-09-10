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Минздрав хочет разрешить открывать подземные аптеки на прифронтовых территориях

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Аптекам разрешили использовать дополнительные складские помещения
Аптекам разрешили использовать дополнительные складские помещения
Министерство здравоохранения и аптечный бизнес разрабатывают возможность открывать аптеки в подземных помещениях на прифронтовых территориях. В то же время, аптечная сеть в Украине в целом не сокращается, а постепенно восстанавливается.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, передает «Интерфакс-Украина».
«В апреле 2022 года работало 16,2 тыс. аптек, то сегодня у нас в реестре 18 тыс. Аптечная сеть не сворачивается, она постепенно восстанавливается», — отметил он.

Работу аптек хотят упростить

По словам Ляшко, проблемы с доступностью аптек фиксируют на прифронтовых территориях и сельской местности. Для их решения Минздрав наработал ряд предложений.
«Часть предложений аптечного сегмента учтена, и обновленные лицензионные требования направлены правительству. Они будут касаться упрощения ряда требований к работе аптек и организации их деятельности. Отдельно появилось предложение от аптечных заведений, находящихся на прифронтовых территориях, четко отрегулировать возможность открытия аптек в подземных помещениях», — сообщил министр.
Он отметил, что предложения по урегулированию работы подземных аптек на прифронтовых территориях уже проработаны, а Гослекслужба получила соответствующие поручения. По словам Ляшко, этот вопрос может быть урегулирован в течение месяца.

Аптекам разрешили использовать дополнительные складские помещения

Отдельно министр рассказал о мерах по уменьшению рисков потери запасов лекарственных средств из-за российских атак на складские помещения.
«С учетом последних прицельных атак врага по складским помещениям правительство после консультации с бизнесом уже приняло решение, позволяющее фармацевтическому бизнесу использовать дополнительные складские помещения и мощности других лицензиатов и, таким образом, рассредоточивать запасы лекарственных средств и минимизировать риски их потери», — сказал он.
По словам Ляшко, от представителей розничной торговли и дистрибьюторов поступили дополнительные предложения, которые также прорабатываются.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Минздрав
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