У ЄС визначили новий пріоритет санкцій проти росії — Finance.ua

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У ЄС визначили новий пріоритет санкцій проти росії

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У ЄС визначили новий пріоритет санкцій проти росії
У ЄС визначили новий пріоритет санкцій проти росії
Новий напрямок санкційної діяльності ЄС — вивчення фінансових установ, які підтримують потоки військової продукції до росії, а також потоки продукції, що виробляється у Південно-Східній Азії західними дочірніми компаніями.
Про це заявив спеціальний представник ЄС із санкцій Девід О’Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Reuters.
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«Значна частина продукції, що проходить через Китай, виробляється дочірніми підприємствами західних компаній у Південно-Східній Азії», — заявив глава санкційного комітету ЄС, виступаючи на заході в Брюсселі.
ЄС запровадив серйозні санкції проти росії за її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.
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«Ми дивимося, які фінансові установи фінансують постачання військової продукції до росії… США зробили це з великим ефектом. Ми починаємо збирати інформацію та порівнювати записи», — додав О’Салліван.
Нагадаємо, 23 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти росії. Новий пакет охоплює близько 400 суб’єктів — російських підприємств і компаній із третіх держав (Китай, ОАЕ та інші), що працюють у стратегічно важливих для рф секторах економіки та залучених до схем поставок в обхід санкцій. Також США суттєво посилили заходи щодо сфери експортного контролю.
За матеріалами:
РБК-Україна
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