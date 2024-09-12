путін придумав, як покарати Захід за антиросійські санкції — Finance.ua
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путін придумав, як покарати Захід за антиросійські санкції

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путін знайшов спосіб відповісти на західні санкції. кремль погрожує обмежити експорт стратегічно важливих металів, таких як уран, титан і нікель.
Видання Forbes пише, що путін доручив уряду готувати обмеження на експорт затребуваних у світі кольорових металів — урану, титану і нікелю.
«Загалом якщо це нам шкодити не буде, то можна було б подумати — я не кажу, що завтра потрібно це зробити, — подумати і над певними обмеженнями постачання на зовнішній ринок не тільки тих товарів, які я назвав, а й деяких інших», — заявив путін.
За його словами, до інших товарів також належать природний газ, золото та алмази.
«росія є лідером за запасами низки стратегічних видів сировини — за природним газом це майже 22% від світових запасів, за золотом — майже 23%, за алмазами — майже 55%», — підкреслив російський диктатор.

Санкції проти російських металів

19 травня 2023 року стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосить про заборону постачань російських алмазів до Британії. Санкції також поширюватимуться на імпорт міді, алюмінію та нікелю російського походження, а також на заморожування експортного ринку алмазів вартістю 4 млрд доларів.
За матеріалами:
УНІАН
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