ЄС вдосконалює протидію спробам росії обійти санкції в торгівлі нафтою — Finance.ua

ЄС вдосконалює протидію спробам росії обійти санкції в торгівлі нафтою Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

ЄС вдосконалює протидію спробам росії обійти санкції в торгівлі нафтою

Європейський Союз разом із міжнародними партнерами постійно вживає заходи для запобігання обходу росією санкцій ЄС, зокрема, граничної ціни на російську нафту, запровадженої ЄС та його міжнародними партнерами.

Про це на брифінгу для преси заявила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про причини того, що, за даними офіційних українських джерел, прибуток росії від продажу сирої нафти залишається на рівні 17−18 мільярдів доларів щомісяця, і що можливо зробити, щоб припинити незаконні оборудки з російською нафтою.

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«Санкції є постійно діючим процесом. Є постійні спроби росії обійти ці санкції, і наші санкційні пакети включають заходи, щоб уникати такого обходу. Це безумовно, загальна ремарка. Щодо коментарів про наші наступні кроки — це те, чого ми ніколи не робимо (не коментуємо. — Ред.). Але це процес, який триває на всіх етапах, і ми будемо продовжувати це робити», — зазначила Подеста.

У листі від прес-офісу Європейської комісії, який був переданий Укрінформу у відповідь на запитання, йдеться про те, що ЄС продовжує зусилля з подальшого зменшення енергетичних доходів росії. Підкреслюється, що політика запровадження граничної ціни на російську нафту також має на меті зменшити надходження у бюджет росії, і підтримати при цьому глобальну енергетичну стабільність. Європейська сторона свідома ризиків, що пов’язані із обходженням цих обмежувальних заходів. Міжнародна Коаліція граничної ціни на російську нафту проводить уважний моніторинг ринків та дотримання цінових обмежень промисловістю.

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«В 11 пакеті санкцій ми запровадили заборону доступу до європейських портів суднам, які транспортують нафту, були залучені до перевантаження з судна на судно, або вимикали свої навігаційні системи AIS під час рейсу до держави-члена, надаючи підстави підозрювати про порушення наших обмежень на російську нафту. Ми також заборонили доступ до портів ЄС, якщо судно не повідомляє компетентний орган принаймні за 48 годин про перевантаження (нафти) з судна на судно, що відбувається в межах виключної економічної зони держави-члена або в межах 12 морських миль від базової лінії узбережжя цієї держави-члена», — йдеться у роз’ясненні ЄК.

Єврокомісія нагадує, що у 12 санкційному пакеті зокрема був введений обов’язок інформувати Єврокомісію про продаж танкерів усім третім країнам, а також система особливого дозволу, якщо такі судна продаються російським фізичним та юридичним особам, або для використання в росії.

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У 14 пакеті санкцій ЄС вперше ухвалив цільові заходи, спрямовані проти окремих суден, що використовуються росією у військових цілях у діях проти України, таким суднам повністю заборонений доступ до європейських портів та надання послуг. Вже у першому раунді санкцій ЄС включив до санкційного переліку 27 суден, і оновлюватиме список так регулярно, як це буде необхідним.

«Імплементація та виконання санкцій ЄС є відповідальністю держав-членів. Комісія як гарант Договорів ЄС, проводить нагляд за цим процесом. Єврокомісія, за сприяння Європейського агентства з безпеки на морі (EMSA) підтримує зусилля компетентних органів щодо моніторингу будь-яких суден, що представляють інтерес, впроваджує та забезпечує виконання санкцій ЄС, а також сприяє обміну інформацією», — йдеться у листі Єврокомісії.

«Єврокомісія регулярно переглядає існуючі заходи та вивчає будь-які можливі заходи, що спрямовані на зміцнення політики з обмеження ціни та уникнення її порушення або обминання. Рішення щодо подальших заходів мають одноголосно затверджуватися всіма країнами-членами», — йдеться у відповіді Єврокомісії.

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