Евросоюз продлил индивидуальные санкции против россии — Finance.ua

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против россии Сегодня 16:20 — Мир

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против россии

Европейский Союз продлил еще на 6 месяцев, до 15 марта 2025 года, индивидуальные санкции против лиц, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

«Совет ЕС продлил ограничительные меры, направленные против тех, кто ответственен за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2025 года», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, существующие меры предусматривают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание финансовых активов и запрет на предоставление финансовых или других экономических ресурсов для лиц и учреждений. В настоящее время санкции ЕС применяются против более 2200 человек и учреждений, многие из которых подверглись санкциям в ответ на вооруженную агрессию россии против Украины.

В рамках пересмотра санкционного перечня Совет ЕС решил не возобновлять в этом списке двух человек и изъять из него пятерых умерших.

Как сообщалось, после 24 февраля 2022 года, в ответ на российскую агрессию против Украины, ЕС массированно нарастил санкции против россии с целью существенного ослабления ее экономической базы, доступа к критическим технологиям и рынкам. Все эти секторальные экономические и личные ограничительные меры призваны существенно уменьшить способность россии продолжать войну.

С начала российского вторжения ЕС и его страны-члены оказывают Украине существенную политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь, общий объем которой превысил 118 миллиардов евро.

Укрінформ По материалам:

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