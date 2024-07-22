Совет ЕС продлил экономические санкции против россии — Finance.ua

Совет ЕС продлил экономические санкции против россии Сегодня 17:45

Совет ЕС продлил экономические санкции против россии

Совет Евросоюза на следующие шесть месяцев продлил действие экономических санкций против рф за агрессию против Украины — до конца января 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Своим решением в понедельник Совет ЕС продлил действие экономических санкций против россии на следующие шесть месяцев — до 31 января 2025 года.

Речь идет о санкционных ограничениях, впервые примененных ЕС в 2014 году, и экономических санкциях, которые добавились с февраля 2022 года после начала полномасштабной войны рф против Украины.

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«Пока противоправные действия рф продолжают нарушать принцип запрета применения силы, что является серьезным нарушением обязательств по международному праву, будет должным образом оставлять в силе все меры, предпринятые ЕС, и принимать дополнительные меры, если будет необходимо», — отметили в коммюнике.

Напомним, 24 июня Совет ЕС принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против рф, которые впервые после полномасштабного вторжения россии в Украину предусматривают санкции против российского газа.

Среди лиц, на которых расширили персональные санкции Евросоюза в рамках 14-го пакета, оказались мать главы Чечни Рамзана Кадырова, глава Военно-морского флота рф и многие другие российские чиновники, а также лагерь «Артек» и актер Иван Охлобыстин.

Економічна Правда По материалам:

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