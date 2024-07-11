Новая Зеландия вводит дополнительные санкции против рф — Finance.ua
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Новая Зеландия вводит дополнительные санкции против рф

Мир
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Новая Зеландия вводит дополнительные санкции против рф
Новая Зеландия вводит дополнительные санкции против рф
Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о введении дополнительных санкций в рамках ответа правительства на вторжение россии в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Наш последний раунд санкций нацелен на россиян, вовлеченных в военно-промышленный комплекс этой страны и оказывающих военную помощь россии», — говорится в заявлении.
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Сообщается, что новые санкции направлены против семи человек и 12 организаций, которые поддерживают российскую агрессию, участвуют в незаконной поставке оружия из Северной Кореи в россию для использования в Украине, а также против иранских субъектов, оказывающих военную помощь россии в виде дронов-камикадзе.
«Новая Зеландия осуждает всех, кто оказывает военную поддержку россии в ее агрессивной войне против Украины. Поставки иранских беспилотников и северокорейского оружия в россию представляют угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины. Международные усилия по введению санкций против причастных к этому лиц увеличивают стоимость для россии ее незаконной агрессивной войны», — говорится в заявлении.
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В целом с момента вступления в силу закона о санкциях против рф в марте 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против более 1700 человек и организаций, поддерживающих захватническую войну россии.
Напомним, Новая Зеландия предоставит Украине военную и гуманитарную помощь стоимостью 9,8 миллиона долларов.
По материалам:
Корреспондент.net
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