Новая Зеландия расширяет санкции против рф — Finance.ua

Новая Зеландия расширяет санкции против рф Сегодня 14:30 — Мир

Новая Зеландия расширяет санкции против рф

Новая Зеландия расширяет санкции против российской федерации за ведение захватнической войны с Украиной. Государство вводит ограничения против 28 физических и 14 юридических лиц, оказывающих военную поддержку стране-агрессору.

Об этом говорится на сайте правительства Новой Зеландии.

В частности, министр иностранных дел Уинстон Питерс объявил 16 мая о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц, оказывающих военную и стратегическую поддержку вторжению россии в Украину.

«россию непосредственно поддерживает ее военно-промышленный комплекс в ее незаконной агрессии против Украины, посягающей на ее суверенитет и территориальную целостность. Новая Зеландия осуждает всех юридических и частных лиц, оказывающих такую ​​военную поддержку», — заявил Питерс.

Он подчеркнул, что в рамках этого нового пакета санкций Новая Зеландия нацелена на физических и юридических лиц, причастных к переброске оружия из КНДР в россию для использования против Украины, а также на иранских субъектов, участвующих в оказании военной помощи россии.

«Передача иранских беспилотников россии облегчает ее незаконную войну в Украине», — отметил Питерс.

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Эти санкции, как отметил чиновник, также направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в россию и на оккупированную россией часть Украины.

«Продолжая способствовать депортации украинских детей, россия стремится добиться своей цели по вторжению в Украину, включая усилия по подрыву идентичности Украины как суверенной страны», — говорится в заявлении Питерса.

Этим заявлением Новая Зеландия ввела санкции в отношении более 1700 физических и юридических лиц с момента вступления в силу закона о санкциях в отношении россии в марте 2022 года, а также ряд торговых мер.

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Економічна Правда По материалам:

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