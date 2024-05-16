Новая Зеландия расширяет санкции против рф — Finance.ua
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Новая Зеландия расширяет санкции против рф

Мир
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Новая Зеландия расширяет санкции против рф
Новая Зеландия расширяет санкции против рф
Новая Зеландия расширяет санкции против российской федерации за ведение захватнической войны с Украиной. Государство вводит ограничения против 28 физических и 14 юридических лиц, оказывающих военную поддержку стране-агрессору.
Об этом говорится на сайте правительства Новой Зеландии.
В частности, министр иностранных дел Уинстон Питерс объявил 16 мая о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц, оказывающих военную и стратегическую поддержку вторжению россии в Украину.
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«россию непосредственно поддерживает ее военно-промышленный комплекс в ее незаконной агрессии против Украины, посягающей на ее суверенитет и территориальную целостность. Новая Зеландия осуждает всех юридических и частных лиц, оказывающих такую ​​военную поддержку», — заявил Питерс.
Он подчеркнул, что в рамках этого нового пакета санкций Новая Зеландия нацелена на физических и юридических лиц, причастных к переброске оружия из КНДР в россию для использования против Украины, а также на иранских субъектов, участвующих в оказании военной помощи россии.
«Передача иранских беспилотников россии облегчает ее незаконную войну в Украине», — отметил Питерс.
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Эти санкции, как отметил чиновник, также направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в россию и на оккупированную россией часть Украины.
«Продолжая способствовать депортации украинских детей, россия стремится добиться своей цели по вторжению в Украину, включая усилия по подрыву идентичности Украины как суверенной страны», — говорится в заявлении Питерса.
Этим заявлением Новая Зеландия ввела санкции в отношении более 1700 физических и юридических лиц с момента вступления в силу закона о санкциях в отношении россии в марте 2022 года, а также ряд торговых мер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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