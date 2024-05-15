Франция и Нидерланды предлагают ввести санкции против финучреждений, которые помогают армии рф — Reuters Сегодня 20:44 — Казна и Политика

Франция и Нидерланды предлагают ввести санкции против финучреждений, которые помогают армии рф — Reuters

Правительства Франции и Нидерландов предлагают ввести европейские санкции против любых финансовых учреждений в мире, которые помогают российским военным оплачивать товары или технологии производства оружия на фоне войны против Украины.

Об этом сообщает агентство Reuters после ознакомления с предложением этих стран.

Отмечается, что текущие антироссийские санкции уже включают в себя запрет на продажу россии определенных товаров и технологий двойного назначения, которые имеют как гражданское, так и военное применение.

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Согласно предложению Франции и Нидерландов, любому в ЕС может быть запрещено вести бизнес с каким-либо финансовым учреждением в мире, которое ЕС идентифицирует как такое, которое прямо или косвенно помогает российским военным получать запрещенные товары и технологии двойного назначения.

Такой запрет может стать мощным стимулом для финансовых учреждений на Ближнем Востоке, в Турции или даже в Китае не участвовать в соглашениях по поставке санкционированных в ЕС товаров двойного назначения в россию, поскольку они могут лишиться доступа к европейскому бизнесу и финансовым рынкам ЕС.

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Чиновники Евросоюза заявили, что Европейская комиссия, скорее всего, будет координировать любые санкции против финансовых учреждений из США, что сделает этот инструмент еще более мощным.

Венгрия может выступить против этого предложения, и, возможно, это сделает и Германия, стремящаяся не ставить под угрозу тесные деловые связи с Китаем.

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В прошлом месяце Европейская комиссия заявила, что есть признаки того, что Пекин поставляет в россию компоненты, которые можно использовать для производства оружия.

Евросоюз ожидает, что 14-й пакет санкций против россии, требующий согласия всех 27 правительств стран-членов ЕС, будет готов в июне.

Укрінформ По материалам:

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