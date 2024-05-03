США больно ударили санкциями по крупнейшим российским IT-компаниям — Finance.ua
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США больно ударили санкциями по крупнейшим российским IT-компаниям

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Министерство финансов США ввело ограничения против крупнейших российских IT-компаний. Новые санкции призваны перекрыть российским компаниям доступ к библиотекам открытого кода и предусматривают ряд других ограничений.
Правообладатели открытого кода будут вынуждены прекратить техобслуживание и обновление open-source для компаний под санкциями, сообщают «Ведомости».
Помимо проблем с библиотеками открытого кода IT-отрасль россии не сможет коммерчески взаимодействовать с организациями из США и других стран.
Со своей стороны это приведет к сложностям в продаже продуктов за границу. Также возникнут проблемы с обслуживанием зарубежных банковских счетов, поскольку любые даже китайские банки очень чувствительны к риску вторичных санкций за работу с подсанкционными российскими компаниями, говорят эксперты.
Отмечается, что 1 мая Минфин США пополнил черный список крупнейшими российскими разработчиками ПО и технологическими компаниями. Под ограничения попали ГК «Астра», «Ланнит», часть группы компания IBS («IBS экспертиза», «IBS софт», «IBS і услуги», «IBS инфинисофт»), «Сисофт девелопмент», «Скала-Р», «Протей СТ» и др.
А в марте 2024 года стало известно, что Microsoft и Amazon приостановили доступ к облачным сервисам в рф. Также предусмотрены функциональные ограничения в работе облачных продуктов и сервисов.
По материалам:
УНІАН
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