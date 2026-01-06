В Украине введена единая форма билета для всех видов общественного транспорта
С 1 января 2026 года в Украине вступила в силу единая форма билета для всех видов общественного транспорта.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.
Приказ устанавливает унифицированные требования к билетам для таких видов общественного транспорта:
- городские и пригородные автобусные маршруты;
- междугородние и международные автобусные маршруты;
- трамваи и троллейбусы;
- метрополитен.
Требования распространяются как на бумажные, так и электронные билеты, оформленные через автоматизированные системы учета проезда. Оба формата признаются равноценными и легитимными.
Обязательные реквизиты билета
Теперь все билеты должны содержать, в частности:
- информацию о стоимости проезда (полный или льготный билет, НДС, комиссионный сбор — при наличии);
- регистрационный номер (серийный, фискальный или уникальный идентификатор электронных билетов);
- дату и время отправления/прибытия или срок действия билета;
- данные перевозчика (название, код ЕГРПОУ или РНУКНП, адрес, контакты);
- информацию о страховом договоре и страховщике;
- при необходимости — QR-код на лицевой стороне билета.
Полноценный электронный билет
Ранее при оплате проезда через автоматизированные системы пассажир фактически получал только подтверждение списания средств с банковской или транспортной карты без полноценного билета.
Теперь электронный билет оформляется в качестве полноценного цифрового документа со всеми обязательными реквизитами. После оплаты подтверждения поездки может предоставляться на экране смартфона, в виде QR-кода, по электронной почте, мобильному приложению или в личном электронном кабинете.
Особенности для разных маршрутов
Для междугородных автобусных маршрутов билет должен содержать полную информацию о рейсе, включая место и время пересадок, а также продолжительность ожидания между ними.
Для международных перевозок введена персонализация билета с указанием имени и фамилии пассажира в соответствии с паспортным документом, запретом передачи билета другому лицу и отображением информации о пересадках.
Для пригородных маршрутов предусмотрено оформление багажной квитанции при перевозке багажа.
Требования для городского электротранспорта
Впервые на нормативном уровне утверждены требования к билетам для трамваев, троллейбусов и метрополитена.
Электронный билет может предоставляться через QR-код, мобильное приложение, электронную почту или личный кабинет пассажира. Данные о страховке разрешено размещать как на лицевой, так и на оборотной стороне билета.
Подготовка к Smart Ticket
Ранее Минразвития утвердило технические требования к автоматизированным системам учета оплаты проезда, которые должны обеспечить интероперабельность электронных билетов, в частности, для обслуживания льготных категорий граждан.
Эти решения формируют основу для внедрения в Украине единого Smart Ticket и последующей цифровизации пассажирских перевозок.
