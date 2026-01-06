В Украине введена единая форма билета для всех видов общественного транспорта Сегодня 10:30

В Украине введена единая форма билета для всех видов общественного транспорта

С 1 января 2026 года в Украине вступила в силу единая форма билета для всех видов общественного транспорта.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Приказ устанавливает унифицированные требования к билетам для таких видов общественного транспорта:

городские и пригородные автобусные маршруты;

междугородние и международные автобусные маршруты;

трамваи и троллейбусы;

метрополитен.

Требования распространяются как на бумажные, так и электронные билеты, оформленные через автоматизированные системы учета проезда. Оба формата признаются равноценными и легитимными.

Обязательные реквизиты билета

Теперь все билеты должны содержать, в частности:

информацию о стоимости проезда (полный или льготный билет, НДС, комиссионный сбор — при наличии);

регистрационный номер (серийный, фискальный или уникальный идентификатор электронных билетов);

дату и время отправления/прибытия или срок действия билета;

данные перевозчика (название, код ЕГРПОУ или РНУКНП, адрес, контакты);

информацию о страховом договоре и страховщике;

при необходимости — QR-код на лицевой стороне билета.

Инфографика: mindev.gov.ua

Полноценный электронный билет

Ранее при оплате проезда через автоматизированные системы пассажир фактически получал только подтверждение списания средств с банковской или транспортной карты без полноценного билета.

Теперь электронный билет оформляется в качестве полноценного цифрового документа со всеми обязательными реквизитами. После оплаты подтверждения поездки может предоставляться на экране смартфона, в виде QR-кода, по электронной почте, мобильному приложению или в личном электронном кабинете.

Особенности для разных маршрутов

Для междугородных автобусных маршрутов билет должен содержать полную информацию о рейсе, включая место и время пересадок, а также продолжительность ожидания между ними.

Для международных перевозок введена персонализация билета с указанием имени и фамилии пассажира в соответствии с паспортным документом, запретом передачи билета другому лицу и отображением информации о пересадках.

Для пригородных маршрутов предусмотрено оформление багажной квитанции при перевозке багажа.

Инфографика: mindev.gov.ua

Требования для городского электротранспорта

Впервые на нормативном уровне утверждены требования к билетам для трамваев, троллейбусов и метрополитена.

Электронный билет может предоставляться через QR-код, мобильное приложение, электронную почту или личный кабинет пассажира. Данные о страховке разрешено размещать как на лицевой, так и на оборотной стороне билета.

Подготовка к Smart Ticket

Ранее Минразвития утвердило технические требования к автоматизированным системам учета оплаты проезда, которые должны обеспечить интероперабельность электронных билетов, в частности, для обслуживания льготных категорий граждан.

Эти решения формируют основу для внедрения в Украине единого Smart Ticket и последующей цифровизации пассажирских перевозок.

