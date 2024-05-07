Евросоюз введет санкции против 11 судов за помощь россии — Finance.ua

Евросоюз введет санкции против 11 судов за помощь россии
Европейская комиссия предлагает ввести ограничения в отношении 11 судов, которые помогают россии вести войну против Украины.
Как пишет Bloomberg, в случае одобрения предложения государствами-членами ЕС, кораблям закроют доступ к европейским портам и якорным зонам. Также будет усложнена логистика для эксплуатации этих судов.
Ограничения могут затронуть четыре топливных танкера, два танкера для нефти, два газохранилища, которые используются в проекте ПАО «Новатек» по перевалке сжиженного газа на Камчатке, и грузового судна.
Одно из указанных судов — танкер Andromeda Star, который потерпел крушение во время пребывания в Балтийском море и у которого обнаружили недействительную европейскую страховку.
Предложенные санкции — часть усилий Евросоюза для прекращения способности рф обходить ограничение цены на российскую нефть посредством использования «теневого флота».
В соответствии с проектом, находящимся в распоряжении Bloomberg, запрет будет касаться страхования и технической помощи. Провайдерам ЕС также запретят перегружать товары с судна на судно.
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Как сообщалось, накануне Европейская Комиссия направила в страны ЕС проект предложения 14 пакета санкций против россии.
В пакете говорится о запрете перевалки российского СПГ в портах Европы, откуда он затем отправляется по всему миру. Кроме того, санкции будут касаться российских проектов СПГ «Арктик» и «Мурманск».
Комиссия также хочет наложить санкции на несколько судов так называемого «теневого флота» рф, которые транспортируют российскую нефть несмотря на ограничения ЕС. Им будет запрещено заходить в европейские порты.
Кроме того, согласно предложению, транспортным компаниям, которые по меньшей мере на четверть принадлежат россиянам, будет запрещено работать в ЕС.
Комиссия также подготовила санкционный список из более чем 50 компаний из-за пределов ЕС, которые подпадают под торговые ограничения. Они обеспечивают россию западными компонентами и помогают обходить санкции.
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