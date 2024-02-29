Новая Зеландия присоединилась к «потолку цен» на российскую нефть и внесла в санкционные списки Медведчука — Finance.ua

Новая Зеландия присоединилась к «потолку цен» на российскую нефть и внесла в санкционные списки Медведчука Сегодня 17:48

Правительство Новой Зеландии 29 февраля объявило о расширении санкции против россии.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

В частности, новые санкции предусматривают введение предельной цены, установленной странами Большой семерки на нефть российского происхождения, запрет на экспорт подсанкционных товаров в россию и беларусь через третьи страны.

Также санкции предусматривают ограничения в отношении 61 российского физического и юридического лица, в том числе тех, кто участвовал в закупочных сетях с целью уклонения от санкций.

В частности, под ограничения попали компании, закупающие технологии российской оборонной промышленности, руководители банков и причастные к закупке оружия из Северной Кореи.

Также Новая Зеландия внесла в список подсанкционных лиц экс-депутата ВРУ и кума президента рф путина Медведчука.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.