Новая Зеландия присоединилась к «потолку цен» на российскую нефть и внесла в санкционные списки Медведчука — Finance.ua
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Новая Зеландия присоединилась к «потолку цен» на российскую нефть и внесла в санкционные списки Медведчука

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Правительство Новой Зеландии 29 февраля объявило о расширении санкции против россии.
Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
В частности, новые санкции предусматривают введение предельной цены, установленной странами Большой семерки на нефть российского происхождения, запрет на экспорт подсанкционных товаров в россию и беларусь через третьи страны.
Также санкции предусматривают ограничения в отношении 61 российского физического и юридического лица, в том числе тех, кто участвовал в закупочных сетях с целью уклонения от санкций.
В частности, под ограничения попали компании, закупающие технологии российской оборонной промышленности, руководители банков и причастные к закупке оружия из Северной Кореи.
Также Новая Зеландия внесла в список подсанкционных лиц экс-депутата ВРУ и кума президента рф путина Медведчука.
По материалам:
Економічна Правда
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