российский проект Arctic LNG 2 почти остановил добычу газа — Bloomberg — Finance.ua
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российский проект Arctic LNG 2 почти остановил добычу газа — Bloomberg

Фондовый рынок
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российский проект Arctic LNG 2 сократил добычу на газовых месторождениях почти до нуля в ноябре 2024 года из-за западных санкций.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что месторождения, питающие завод, в первые десять дней ноября перекачивали в среднем 0,4 млн кубометров газа в день.
По подсчетам Bloomberg, это падение более чем на 90% от средней добычи в октябре. Это также самый низкий средний уровень добычи для проекта, как минимум с сентября 2023 года.
Даже во время пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию первой линии Arctic LNG 2 в четвертом квартале прошлого года ее месторождения производили от 2 до 14 млн кубометров в сутки.
Arctic LNG 2 имеет ключевое значение для российских амбиций по увеличению экспорта СПГ и развитию Северного морского пути, поэтому он стал объектом нескольких волн западных санкций за последний год.
Проектная мощность завода составляет 19,8 млн тонн СПГ в год, но сейчас работает только одна технологическая линия, способная производить 6,6 млн тонн в год.
Напомним:
Подсанкционный газовый терминал Arctic LNG 2 в россии приостановил процесс сжигания природного газа из-за ограничений, связанных с западными санкциями, затрудняющими транспортировку и продажу продукции.
По материалам:
Економічна Правда
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