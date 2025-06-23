Украина закачивает газ к зиме быстрее, чем в 2024 году — Finance.ua
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Украина закачивает газ к зиме быстрее, чем в 2024 году

Энергетика
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Украина закачивает газ к зиме быстрее, чем в 2024 году
Украина закачивает газ к зиме быстрее, чем в 2024 году
Темпы закачки природного газа в подземные хранилища Украины растут и соответствуют графику подготовки к отопительному сезону 2025−2026 годов.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона «Единые новости».
«Темп формирования запасов в подземных хранилищах отвечает ожидаемым графикам. Стоит отметить, что темпы закачки в полтора раза выше, чем в аналогичный период прошлого года», — сообщил Колесник.
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Минэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» ежедневно работают над тем, чтобы обеспечить необходимые объемы газа. Активно закупается импортный газ в период наиболее приемлемых цен.
Также Украина продолжает диверсифицировать маршруты поставок газа. В частности, используются направления через Польшу и по Трансбалканскому маршруту. Это позволяет снизить зависимость от отдельных источников и повысить энергетическую стойкость.
По словам Колесника, принимаются все необходимые меры для обеспечения стабильности в энергосистеме перед осенне-зимним сезоном.
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Несмотря на удары по газодобывающей инфраструктуре, ситуация остается под контролем. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, а также мероприятия по резервированию мощностей.
Напомним, как заявлял министр энергетики Герман Галущенко, Украина будет полностью обеспечена газом в отопительном сезоне 2025 и 2026 года. «Газом мы будем обеспечены в необходимом для ОЗУ объеме — как для граждан, так и для бизнеса, а также генерации электроэнергии», — сообщил он во время «Часа вопросов» к правительству в парламенте 20 июня.
В то же время по данным платформы GIE, по состоянию на конец мая в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) хранилось только 2.02 млрд м³ активного газа (или 6.62 млрд м³ с учетом 4.6 млрд м³ не подлежащего отбору буферного активного газа) — уровень наполненности составил 6.72%. Чтобы избежать дефицита, нужно увеличить темпы закачки по меньшей мере до 50−52 млн м³/сутки. Это возможно только через увеличение импорта газа.
По материалам:
Finance.ua
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