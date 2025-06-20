Чи буде Україна з газом в наступному опалювальному сезоні — відповідь глави Міненерго Сьогодні 14:00 — Енергетика

Чи буде Україна з газом в наступному опалювальному сезоні — відповідь глави Міненерго

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, Україна буде повністю забезпечена газом в опалювальному сезоні 2025 та 2026 року.

Як повідомив міністр, «зараз почалася медійна компанія на кшталт тієї, що велася по електриці, з тими ж дієвими особами, які говорять про те, що українці замерзнуть під час зими, газу не буде.

Це неправда. Газом ми будемо забезпечені в необхідному для ОЗП обсязі — як для громадян, так і для бізнесу, а також генерації електроенергії", сказав він під час «Години запитань» до уряду в парламенті у п’ятницю, трансляцію якого веде нардеп Олексій Гончаренко в своєму Youtube.

Раніше Галущенко повідомив, що цього року через удари рф по видобутку Україна буде вимушена імпортувати щонайменше 4,6 млрд куб. м газу, з яких 2,9 млрд куб. м газу вже законтрактовані.

Читайте також Як вплинуть наслідки конфлікту на Близькому Сході на ціни пального на українських АЗС — думка аналітика

Нагадаємо, ціни на газ в Україні зросли до найвищого рівня за понад 2,5 роки, з 24 листопада 2022 року. Так, ціни на природний газ на українському ринку різко зросли до понад 31 550 грн/тис. куб м (з ПДВ), як свідчать Котирування Natural gas ExPrо. Йдеться виключно про ціни на українському ринку, що не враховують постачання природного газу за спеціальними цінами на умовах ПСО, як от постачання газу для населення, виробників тепла та електроенергії.

Довідка Finance.ua:

Наслідки конфлікту на Близькому Сході у найближчі два тижні не мають помітно вплинути на ціни на пальне на українських АЗС. На цьому в ефірі телемарафону наголосив аналітик консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко.

Він зауважив, що помітного впливу на вартість енергоресурів в Україні не мало і нещодавнє глобальне падіння цін на них, яке сталося внаслідок політики, яку проводив американський президент Дональд Трамп.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.