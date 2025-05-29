Когда Украина планирует начать регулярные поставки американского сжиженного газа из ЕС — Finance.ua

Когда Украина планирует начать регулярные поставки американского сжиженного газа из ЕС Сегодня 10:45

Когда Украина планирует начать регулярные поставки американского сжиженного газа из ЕС

Украина уже в ближайшие дни планирует начать регулярные поставки американского сжиженного газа из Евросоюза по новому маршруту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, знакомые с организацией такого импорта.

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Новое направление

Газ будет идти в Украину по реверсному направлению из Греции через Болгарию, Румынию и Молдову. Это будет газ из американских поставок LNG в Европейский союз.

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Точкой входа газа из Молдовы будет газоизмерительная станция «Гребеники» в Одесской области. В 2019 году она была модернизирована для реверсных поставок газа в Украину из Румынии через Молдову.

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