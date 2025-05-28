Трамп хочет ускорить возрождение ядерной энергетики в США: подписан ряд указов — Finance.ua

Трамп хочет ускорить возрождение ядерной энергетики в США: подписан ряд указов Сегодня 12:18 — Энергетика

Трамп хочет ускорить возрождение ядерной энергетики в США: подписан ряд указов

Президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, направленных на возрождение атомной энергетики в стране. Документы призваны стимулировать отрасль, несмотря на ряд проблем, и без учета правил безопасности.

Об этом сообщает ARS Technica.

Как сообщается, изданные администрацией Белого дома указы, в частности, включают планы по упрощению процесса утверждения реакторов и стимулированию строительства экспериментальных реакторов Министерством энергетики. Но они также содержат формулировки, которые не отвечают другим приоритетам администрации и неправильно трактуют использование ядерной энергии.

По информации издания, в 21 веке в США было начато строительство всего четырех новых реакторов на имеющихся площадках. И два из них позже были отменены из-за задержек в реализации проектов и роста затрат. Два реактора, введенных в эксплуатацию, также пострадали от значительных задержек и перерасхода средств.

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Исследователи, изучавшие записи о строительстве, обнаружили, что многие задержки возникали из-за того, что рабочие вынуждены были ждать оборудования или завершения других работ на площадке. Как пишет СМИ, это может указывать на то, что отсутствие хорошо развитой цепочки поставок деталей реактора является существенным фактором. И последние значительные изменения в правилах техники безопасности произошли в ответ на аварию на Фукусиме, которые подсветили ключевые уязвимости в традиционных конструкциях.

Большое количество стартапов предложили проекты, учитывающие предварительные причины отказов. Многие из них — это SMR, или небольшие модульные реакторы, обещающие экономию за счет масштаба благодаря строительству реактора на центральном объекте и последующей его доставке к месту установки. Но в настоящее время в США одобрен только один реактор такого типа. И единственная запланированная установка этой конструкции была отменена, поскольку прогнозируемая стоимость электроэнергии стала неконкурентоспособной.

Сообщается, что такая проблематичная среда делает инвестирование в ядерную энергетику крайне рискованным. Однако сейчас то время, когда цены на природный газ, электроэнергию от ветра и особенно — Солнца невероятно низкие. И это затрудняет оправдание больших первоначальных затрат на ядерную энергетику, а также длительное время реализации проектов, прежде чем вложенные инвестиции начнут приносить прибыль.

В одном из указов по ядерной энергетике также содержится призыв в Министерство энергетики предоставить финансовую поддержку отрасли для стимулирования строительства новых заводов. И госагентство уже делает это через программу гарантий по кредитам. Несмотря на то, что эти гарантии не привели к появлению новых проектов строительства за более чем десять лет, указ призывает к усилиям, которые обеспечат «10 новых крупных реакторов с завершенными проектами в стадии строительства до 2030 года».

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В то время как администрация Байдена одобрила выплаты для поддержки работы атомных электростанций, Трамп призывает использовать финансирование для повторного открытия некоторых заводов, которые не могли работать экономически эффективно раньше — чего раньше в США не делали. Он также призывает направить деньги на возобновление строительства на площадках, где установка реакторов была отменена, хотя только двум из таких проектов менее десяти лет.

Похожие нереалистичные временные рамки и другие условия присутствуют в приказе «Развертывание передовых технологий ядерных реакторов». Он призван поощрить некоторые из предлагаемых проектов по установке малых модульных реакторов, которые находятся в разработке. Документ предписывает армии установить один из них на военной базе, которая будет введена в эксплуатацию в течение следующих трех лет. Кроме того, министр энергетики должен заключить контракты с компаниями на строительство трех испытательных реакторов до 4 июля 2026 года.

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Ожидается, что ускоренный график будет обусловлен предоставлением министру энергетики возможности просто игнорировать любой аспект экологической экспертизы, на который жалуются строящие реактор: «Министр должен, согласно действующему законодательству, использовать все имеющиеся полномочия для отмены или ускорения экологической экспертизы Департамента для разрешений другой деятельности, запрашиваемой заявителем или потенциальным заявителем».

УНН По материалам:

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