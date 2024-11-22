США пересматривают ядерную стратегию на фоне усиления потенциала Китая и россии — Finance.ua

США пересматривают ядерную стратегию на фоне усиления потенциала Китая и россии Сегодня 10:49

Министерство обороны США пересматривает подходы к ядерному сдерживанию на фоне растущего ядерного потенциала Китая и россии, а также возможному отсутствию международных соглашений о контроле над вооружениями после февраля.

Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию оружию массового уничтожения Ричард К. Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Он отметил, что в современном мире США сталкиваются с многочисленными ядерными соперниками, которые активно модернизируют свои арсеналы и отводят ядерному оружию важное место в стратегиях национальной безопасности.

По его словам, логика ядерного сдерживания остается актуальной, но для обеспечения безопасности в условиях эскалации ядерного противостояния могут потребоваться изменения в Обзоре ядерной политики 2022 года.

Министерство обороны совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности делает шаги по укреплению ядерного сдерживания. Среди ключевых мер:

Модернизация гравитационной бомбы B61−13, которая станет улучшенной версией предыдущей модели и будет проводиться Национальным управлением ядерной безопасности Министерства энергетики.

Повышение готовности подлодок класса Ohio, оснащенных ядерным оружием.

15 ноября Минобороны представило Конгрессу обновленный доклад о стратегии применения ядерного оружия, известный как «Доклад 491». В нем отражены изменения, направленные на противодействие растущим угрозам, включая увеличение и диверсификацию ядерных арсеналов потенциальных противников.

Основные положения новой стратегии

Сдерживание нескольких ядерных конкурентов одновременно.

Интеграция неядерных возможностей для поддержания ядерного сдерживания.

Управление эскалацией в ответ на ограниченные ядерные или масштабные неядерные атаки.

Расширенные консультации с союзниками и партнерами по укреплению коллективной безопасности.

Доклад подчеркивает, что сдерживание не является универсальным решением. Для снижения стратегических угроз необходимо также уделять внимание контролю над вооружениями, снижению рисков и предотвращению ядерного распространения.

По словам Джонсона, текущая программа ядерной модернизации — хоть и масштабная — может быть недостаточной для ответа на вызовы будущего. США продолжают адаптировать свою стратегию, чтобы обеспечить безопасность и надежность ядерного сдерживания.

В частности, причиной применения российской «ядерки» якобы является «агрессия против россии со стороны неядерного государства при поддержке ядерного государства».

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