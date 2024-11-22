США пересматривают ядерную стратегию на фоне усиления потенциала Китая и россии — Finance.ua
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США пересматривают ядерную стратегию на фоне усиления потенциала Китая и россии

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Министерство обороны США пересматривает подходы к ядерному сдерживанию на фоне растущего ядерного потенциала Китая и россии, а также возможному отсутствию международных соглашений о контроле над вооружениями после февраля.
Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию оружию массового уничтожения Ричард К. Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Он отметил, что в современном мире США сталкиваются с многочисленными ядерными соперниками, которые активно модернизируют свои арсеналы и отводят ядерному оружию важное место в стратегиях национальной безопасности.
По его словам, логика ядерного сдерживания остается актуальной, но для обеспечения безопасности в условиях эскалации ядерного противостояния могут потребоваться изменения в Обзоре ядерной политики 2022 года.
Министерство обороны совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности делает шаги по укреплению ядерного сдерживания. Среди ключевых мер:
  • Модернизация гравитационной бомбы B61−13, которая станет улучшенной версией предыдущей модели и будет проводиться Национальным управлением ядерной безопасности Министерства энергетики.
  • Повышение готовности подлодок класса Ohio, оснащенных ядерным оружием.
15 ноября Минобороны представило Конгрессу обновленный доклад о стратегии применения ядерного оружия, известный как «Доклад 491». В нем отражены изменения, направленные на противодействие растущим угрозам, включая увеличение и диверсификацию ядерных арсеналов потенциальных противников.
Основные положения новой стратегии
  • Сдерживание нескольких ядерных конкурентов одновременно.
  • Интеграция неядерных возможностей для поддержания ядерного сдерживания.
  • Управление эскалацией в ответ на ограниченные ядерные или масштабные неядерные атаки.
  • Расширенные консультации с союзниками и партнерами по укреплению коллективной безопасности.
Доклад подчеркивает, что сдерживание не является универсальным решением. Для снижения стратегических угроз необходимо также уделять внимание контролю над вооружениями, снижению рисков и предотвращению ядерного распространения.
По словам Джонсона, текущая программа ядерной модернизации — хоть и масштабная — может быть недостаточной для ответа на вызовы будущего. США продолжают адаптировать свою стратегию, чтобы обеспечить безопасность и надежность ядерного сдерживания.
Ранее российский диктатор владимир путин подписал указ, который предусматривает обновление ядерной доктрины рф.
В частности, причиной применения российской «ядерки» якобы является «агрессия против россии со стороны неядерного государства при поддержке ядерного государства».
По материалам:
РБК-Україна
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