Пекин готов поддержать США и рф в вопросах контроля над ядерным оружием, — МИД Китая
Китай поддерживает многосторонний механизм ООН по контролю над ядерными вооружениями. Также Пекин готов сотрудничать по этому вопросу с россией и Соединенными Штатами Америки.
Об этом заявил спикер МИД Китая Го Цзякунь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABS-CBN.
В частности, Го спросили, как Китай реагирует на намерения президента США Дональда Трампа возобновить переговоры о сокращении арсеналов ядерного оружия с россией и Китаем.
«Китай твердо поддерживает многосторонний механизм контроля вооружений, основу которого обеспечивает ООН, и готов сотрудничать по этому вопросу со всеми сторонами», — сказал Го.
По его словам, Пекин придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, стратегии самообороны и сохраняет свои ядерные силы на самом низком уровне.
«Китай не участвует в гонке вооружений ни с одной страной», — сказал он.
Спикер отметил, что США и россия владеют более 90% всех ядерных вооружений на планете, поэтому на эти две страны возлагается особая ответственность.
«Сокращение арсеналов ядерного оружия должно производиться с учетом необходимости обеспечения глобальной стратегической стабильности», — добавил спикер внешнеполитического ведомства.
Отношения между Китаем и США
Следует отметить, что отношения между США и Китаем характеризуются сложной динамикой. Эти страны время от времени сотрудничают, однако между ними все равно идет конкуренция за лидерство.
В частности, недавно Китай предложил странам свою помощь по реализации программ, оставшихся без финансирования после решения администрации Дональда Трампа прекратить деятельность USAID.
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