За 6 месяцев 2025 года в регионах создано дополнительно 591 МВт новой генерации — Finance.ua
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За 6 месяцев 2025 года в регионах создано дополнительно 591 МВт новой генерации

Энергетика
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За 6 месяцев 2025 года в регионах создано дополнительно 591 МВт новой генерации
За 6 месяцев 2025 года в регионах создано дополнительно 591 МВт новой генерации
Как сообщил заместитель главы Офиса президента Виктор Микита, за шесть месяцев 2025 года в регионах создано дополнительно 591 МВт новой генерации.
Общества и области уверенно держат курс на энергетическую децентрализацию.
Речь идет о 84 МВт присоединенной мощности из ветровых электростанций, 101,4 МВт из солнечных электростанций и 84 МВт из СЭС, установленных в частных домохозяйствах.
Отдельно продолжается работа по созданию объединенной мощности благодаря когенерации.
«Так, сейчас имеем дополнительно 320,2 МВт. безусловно того, добавили 1,2 МВт с мини-ТЭС. Это одна из приоритетных задач руководителей ОВА на местах. Работаем в рамках разработанных паспортов энергонезависимости регионов, которые являются стратегическим инструментом эффективного развития распределительной генерации», — сообщил он.
По материалам:
Finance.ua
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