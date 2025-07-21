За 6 месяцев 2025 года в регионах создано дополнительно 591 МВт новой генерации — Finance.ua

За 6 месяцев 2025 года в регионах создано дополнительно 591 МВт новой генерации Сегодня 13:25 — Энергетика

За 6 месяцев 2025 года в регионах создано дополнительно 591 МВт новой генерации

Как сообщил заместитель главы Офиса президента Виктор Микита, за шесть месяцев 2025 года в регионах создано дополнительно 591 МВт новой генерации.

Общества и области уверенно держат курс на энергетическую децентрализацию.

Речь идет о 84 МВт присоединенной мощности из ветровых электростанций, 101,4 МВт из солнечных электростанций и 84 МВт из СЭС, установленных в частных домохозяйствах.

Отдельно продолжается работа по созданию объединенной мощности благодаря когенерации.

«Так, сейчас имеем дополнительно 320,2 МВт. безусловно того, добавили 1,2 МВт с мини-ТЭС. Это одна из приоритетных задач руководителей ОВА на местах. Работаем в рамках разработанных паспортов энергонезависимости регионов, которые являются стратегическим инструментом эффективного развития распределительной генерации», — сообщил он.

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