Крупнейший в мире термоядерный реактор ITER стоимостью $28 млрд заработает через 15 лет — Finance.ua

Крупнейший в мире термоядерный реактор ITER стоимостью $28 млрд заработает через 15 лет Сегодня 22:17 — Технологии&Авто

Крупнейший в мире термоядерный реактор ITER стоимостью $28 млрд заработает через 15 лет

Международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER) завершен, но не будет работать еще 15 лет, сообщили ученые. Самый большой в мире термоядерный реактор, который собрали во Франции, изначально должен был заработать еще в 2020 году, но теперь запуск перенесен на 2039 год.

Безусловно, задержка ITER не является шагом в правильном направлении. Если говорить о влиянии ядерного синтеза на проблемы, с которыми сталкивается человечество, мы не должны ждать, пока ядерный синтез решит их. Это глупо", — говорит Пьетро Барабаски, генеральный директор проекта.

Читайте также После запуска крупнейшей в мире солнечной электростанции Китай строит еще более мощную

Термоядерный реактор ITER создан в сотрудничестве 35 стран: всеми государствами Европейского Союза, Швейцарией, Великобританией, Китаем, Индией и США. Он содержит самый мощный в мире магнит, благодаря чему способен создавать магнитное поле в 280 000 раз мощнее, чем-то, которое защищает Землю.

Создание ITER обошлось в $28 млрд. Сначала планировалось, что его стоимость будет примерно $5 млрд, но сейчас из-за многочисленных задержек его бюджет превысил $22 млрд, остаток суммы составляют дополнительные расходы. Большие расходы стали причиной 15-летней задержки.

Уже более 70 лет ученые пытаются использовать энергию ядерного синтеза — процесса, с помощью которого горят звезды. Соединяя атомы водорода с образованием гелия под влиянием чрезвычайно высокого давления и температур, синтез образует энергию из вещества и делает это без последствий для экологической ситуации.

Самая распространенная конструкция реакторов термоядерного синтеза, токамак, работает путем перегрева плазмы (одно из четырех состояний вещества, которое состоит из положительных ионов и отрицательно заряженных свободных электронов), содержащейся в камере реактора мощными магнитными полями. Реакторы термоядерного синтеза требуют очень высоких температур (во много раз выше солнечной), поскольку они должны работать при гораздо более низком давлении, чем в ядрах звезд. Также очень сложно удерживать турбулентную и перегретую плазму достаточно долго, чтобы мог произойти ядерный синтез. Первый токамак был создан в 1958 году, но ни один из них пока не воспроизводил больше энергии, чем потреблял — более успешным оказался другой тип реактора.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.