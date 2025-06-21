Toyota представила гибридный Land Cruiser: самый мощный в серии (фото) — Finance.ua

Toyota представила гибридный Land Cruiser: самый мощный в серии (фото) 21.06.2025, 02:22 — Технологии&Авто

Toyota представила гибридный Land Cruiser: самый мощный в серии (фото)

Toyota презентовала первый гибридный Land Cruiser — и он сразу стал самым мощным в серии. Новинка сочетает классическую надежность с современными технологиями и ориентирована на бездорожье.

Об этом сообщает пресс-служба Toyota.

Что известно о гибридном Land Cruiser

Toyota официально представила новую гибридную версию Land Cruiser 300, которая получит название Land Cruiser 300 Hybrid. Это первая электрифицированная модель в линейке легендарных внедорожников.

Автомобиль уже дебютировал в странах Ближнего Востока, а затем выйдет и на другие рынки.

В Объединенных Арабских Эмиратах цены на Land Cruiser 300 Hybrid стартуют от 106 тысяч долларов (за комплектацию VXR).

А за комплектацию GR-S придется заплатить чуть больше 111 тыс. долларов.

Технические характеристики

Главная новинка — гибридная силовая установка:

3,5-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами;

электродвигатель в параллельной схеме;

общая мощность — 457 л.с. и 790 Нм крутящего момента (этот показатель соответствует показателям премиального Lexus LX700h);

10-ступенчатая автоматическая коробка;

система полного привода

Это делает новую версию самой мощной за всю историю модели Land Cruiser.

Разработан для сложных условий

Несмотря на электрификацию, Toyota отмечает, что новинка не потеряла своих «внедорожных генов». Гибрид создан для тяжелого бездорожья:

защита компонентов при форсировании водных помех

охлаждение батареи во время длительных нагрузок

оптимизированная работа электродвигателя и турбин при изменяющихся условиях движения

Экономия, но не на мощности

Гибридная версия имеет меньший топливный бак — 68 литров (против 80 у дизельной), но благодаря электроприводу она может показать лучшую экономичность.

В сравнении с дизельной модификацией (227 кВт и 700 Нм) гибрид выигрывает и по мощности, и по динамике.

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