Toyota представила гибридный Land Cruiser: самый мощный в серии (фото) — Finance.ua
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Toyota представила гибридный Land Cruiser: самый мощный в серии (фото)

Технологии&Авто
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Toyota представила гибридный Land Cruiser: самый мощный в серии (фото)
Toyota представила гибридный Land Cruiser: самый мощный в серии (фото)
Toyota презентовала первый гибридный Land Cruiser — и он сразу стал самым мощным в серии. Новинка сочетает классическую надежность с современными технологиями и ориентирована на бездорожье.
Об этом сообщает пресс-служба Toyota.

Что известно о гибридном Land Cruiser

Toyota официально представила новую гибридную версию Land Cruiser 300, которая получит название Land Cruiser 300 Hybrid. Это первая электрифицированная модель в линейке легендарных внедорожников.
Автомобиль уже дебютировал в странах Ближнего Востока, а затем выйдет и на другие рынки.
В Объединенных Арабских Эмиратах цены на Land Cruiser 300 Hybrid стартуют от 106 тысяч долларов (за комплектацию VXR).
Toyota представила гибридный Land Cruiser: самый мощный в серии (фото)
А за комплектацию GR-S придется заплатить чуть больше 111 тыс. долларов.

Технические характеристики

Главная новинка — гибридная силовая установка:
  • 3,5-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами;
  • электродвигатель в параллельной схеме;
  • общая мощность — 457 л.с. и 790 Нм крутящего момента (этот показатель соответствует показателям премиального Lexus LX700h);
  • 10-ступенчатая автоматическая коробка;
  • система полного привода
Это делает новую версию самой мощной за всю историю модели Land Cruiser.
Toyota представила гибридный Land Cruiser: самый мощный в серии (фото)

Разработан для сложных условий

Несмотря на электрификацию, Toyota отмечает, что новинка не потеряла своих «внедорожных генов». Гибрид создан для тяжелого бездорожья:
  • защита компонентов при форсировании водных помех
  • охлаждение батареи во время длительных нагрузок
  • оптимизированная работа электродвигателя и турбин при изменяющихся условиях движения
Toyota представила гибридный Land Cruiser: самый мощный в серии (фото)

Экономия, но не на мощности

Гибридная версия имеет меньший топливный бак — 68 литров (против 80 у дизельной), но благодаря электроприводу она может показать лучшую экономичность.
Toyota представила гибридный Land Cruiser: самый мощный в серии (фото)
В сравнении с дизельной модификацией (227 кВт и 700 Нм) гибрид выигрывает и по мощности, и по динамике.
По материалам:
РБК-Україна
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