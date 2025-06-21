В Lamborghini ответили, планируют ли отказываться от бензиновых двигателей — Finance.ua

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В Lamborghini ответили, планируют ли отказываться от бензиновых двигателей

Технологии&Авто
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В Lamborghini ответили, планируют ли отказываться от бензиновых двигателей
В Lamborghini ответили, планируют ли отказываться от бензиновых двигателей
Итальянский производитель суперкаров Lamborghini не планирует отказываться от бензиновых двигателей в обозримом будущем, несмотря на усиление экологических норм и общий тренд на электрификацию.
Об этом сообщил технический директор компании Рувен Мор.

Планы компании

По его словам, Lamborghini намерена сохранить двигатели внутреннего сгорания «настолько долго, насколько это возможно», разрабатывая новые технологии для их адаптации к современным требованиям.
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Компания уже начала электрифицировать свою линейку. Новый суперкар Temerario вместо атмосферного V-10 получил гибридную установку с 4,0-литровым V-8 и двойным турбонаддувом.
Revuelto также оснащен гибридной системой, однако инженерам удалось сохранить фирменный V-12. Даже кроссовер Urus переведен на гибридную платформу, положив конец эпохе чистых ДВС в модельном ряду бренда.
Однако Lamborghini видит будущее бензиновых двигателей в использовании синтетического топлива, способного обеспечить необходимую эмоциональную вовлеченность, которой, по словам Мора, не хватает электромобилям. Именно эта связь остается важнейшей частью философии марки.
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Компания не спешит с выпуском своего первого электромобиля Lanzador, производство которого отложено до 2029 года.
В отличие от конкурентов, например Ferrari, которая уже в октябре 2025 года представит первый электрокар, Lamborghini предпочитает дождаться технологий, которые позволят создать электромобиль, достойный знака Raging Bull.
Несмотря на изменения, бренд показал рекордные продажи в 2024 году, реализовав 10687 автомобилей.
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Наибольшую долю продаж занял Urus с 5662 единицами, за ним следуют Huracan, Revuelto и последние Aventador.
Компания планирует сохранить модели с V-8 и V-12 как можно дольше, одновременно двигаясь к углеродно-нейтральному производству до 2050 года.
Однако в Европе судьба бензиновых двигателей может зависеть от решения ЕС, намеревающегося запретить автомобили с выбросами до 2035 года.
По материалам:
НВ
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