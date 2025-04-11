Представлен эксклюзивный мотоцикл Lamborghini за $100 тыс. (видео) — Finance.ua
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Представлен эксклюзивный мотоцикл Lamborghini за $100 тыс. (видео)

Технологии&Авто
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Представлен эксклюзивный мотоцикл Lamborghini за $100 тыс. (видео)
Представлен эксклюзивный мотоцикл Lamborghini за $100 тыс. (видео)
Ducati и Lamborghini представили на Миланской неделе моды совместное творение — спортбайк Panigale V4. Стоимость особенного мотоцикла составляет 100 000 долларов.
Подробности нетипичного Lamborghini раскрыли на официальном сайте итальянской марки.
Новый Ducati Panigale V4 Lamborghini (именно так назвали модель) изготовят лимитированной серией из 693 мотоциклов. Из них 630 — это стандартные спортбайки за 78 400 долларов, а 63 — кастомизированные по заказу покупателей версии стоимостью $100 000. Поставки клиентам начнутся с декабря.
Мотоцикл Ducati Panigale Lamborghini сохранил стандартный 1,1-литровый двигатель V4 на 209 л. с. и 121 Н∙м. Впрочем, он несколько быстрее стандартной модели, ведь благодаря карбоновым деталям стал легче — весит всего 185 кг.
Примечательно, что это не первая подобная коллаборация Ducati с автопроизводителем, ведь итальянская компания выпустила лимитированный байк совместно с Bentley и он даже есть в Украине.
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По материалам:
Фокус
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