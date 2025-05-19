Похож на Lamborghini: китайцы представили новый электроседан Xpeng (фото) — Finance.ua

Похож на Lamborghini: китайцы представили новый электроседан Xpeng (фото) 19.05.2025, 01:32 — Технологии&Авто

Похож на Lamborghini: китайцы представили новый электроседан Xpeng (фото)

Первые официальные изображения, опубликованные китайским автопроизводителем, демонстрируют впечатляющий новый седан, который выглядит гораздо самобытнее, чем текущая линейка Xpeng. Несмотря на это, передняя часть модели несколько напоминает Lamborghini Revuelto или кроссовер Honda S7, благодаря Y-образным дневным ходовым огням с соединяющей их тонкой световой панелью.

Об этом пишет Carscoops.

В то же время основные фары расположены чуть ниже ее. Сзади тонкие светодиодные полоски дополняют общий стиль передней части, придавая автомобилю единый, современный вид.

Эта модель также может ознаменовать дебют новой платформы Kunpeng EV от Xpeng, которая может обладать универсальностью для поддержки опций продления запаса хода, хотя компания еще не подтвердила никаких технических деталей.

Ожидается, что P7 дебютирует исключительно как электромобиль, потенциально предлагая показатели, аналогичные или немного лучше, чем у P7+. Это может означать мощность до 473 л. и запас хода до 700 км. Тизеров салона нет, но шпионские снимки свидетельствуют о том, что седан будет иметь большой центральный дисплей мультимедиа и кожаные сиденья.

Читайте также Lamborghini увеличила выручку на 30% благодаря гибридам

Xpeng P7 также может представить упрощенную систему помощи водителю на основе камер, в то время как другие модели бренда используют LiDAR.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.