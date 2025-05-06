Lamborghini увеличила выручку на 30% благодаря гибридам — Finance.ua

Lamborghini увеличила выручку на 30% благодаря гибридам Сегодня 18:23 — Фондовый рынок

В первом квартале 2025 года итальянский производитель спорткаров Lamborghini увеличил выручку на 29,6% - до 895,2 млн евро.

Об этом пишет Reuters.

Основным драйвером роста стали новые гибридные модели Revuelto и Urus SE, которые пользуются высоким спросом по всему миру.

Операционная прибыль компании выросла до 248,1 млн евро, что на 32,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За три месяца Lamborghini поставила клиентам 2967 авто. Наибольший рост зафиксирован в Америке — плюс 21%, в регионе EMEA поставки выросли на 7% до 1368 авто, а в APAC — на 14% до 565.

Финансовый директор Паоло Пома добавил: «2025 год начался с мощного старта, что подтверждает стабильность нашего курса устойчивого финансового роста».

Економічна Правда По материалам:

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