После запуска крупнейшей в мире солнечной электростанции Китай строит еще более мощную — Finance.ua

После запуска крупнейшей в мире солнечной электростанции Китай строит еще более мощную Сегодня 23:34 — Мир

После запуска крупнейшей в мире солнечной электростанции Китай строит еще более мощную

Не прошло и месяца с того момента, как Китай запустил крупнейшую в мире солнечную электростанцию ​​мощностью 5 гигаватт. Она может производить 6,09 миллиарда киловатт-часов электроэнергии ежегодно, что, по подсчетам, может в течение года питать 2,03 миллиона электромобилей. Теперь стало известно, что страна уже начала обустраивать еще одну электростанцию, мощнее этой.

Ничего неожиданного в этом нет, ведь Китай сейчас реализует свой энергетический проект, в рамках которого планируется установить по всей стране 455 гигаватт ветровых и солнечных электростанций. Эти проекты будут расположены в малонаселенных, но богатых ресурсами районах и будут направлять выработанную энергию в крупные городские центры, например, города на восточном побережье Китая. Так как предыдущая станция на 5 гигаватт, так и эта новая, является частью крупного плана перехода на чистую энергетику (или, по крайней мере, частичного перехода, поскольку в рамках этого проекта будут строиться и угольные электростанции, хоть и в значительно меньшем количестве).

Какова мощность будущей электростанции

Государственная энергетическая компания China Three Gorges Renewables Group построит солнечную электростанцию ​​мощностью 8 гигаватт и стоимостью почти 11 миллиардов долларов США.

Трудно представить, какую территорию займут солнечные панели для генерации такой мощности, но очевидно, она будет больше, чем у предыдущего рекордсмена, площадью 810 квадратных километров (81 000 гектаров).

Читайте также Названа ориентировочная цена солнечной электростанции для жителей «панелек»

В дополнение к огромной солнечной электростанции, проект также будет включать 4 ГВт ветровой энергии, 5 гигаватт-часов накопителей энергии, 200 МВт солнечной тепловой энергии и 4 ГВт угольных электростанций. Всё это будет расположено в Ордосе, регионе Внутренней Монголии на севере Китая.

Реализация нового проекта начнется в сентябре и, как ожидается, станция будет введена в эксплуатацию в июне 2027 года.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.