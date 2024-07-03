Названа ориентировочная цена солнечной электростанции для жителей «панелек» — Finance.ua

Названа ориентировочная цена солнечной электростанции для жителей «панелек» Сегодня 09:11 — Энергетика

Названа ориентировочная цена солнечной электростанции для жителей «панелек»

Стоимость гибридной солнечной электростанции для жителей стандартной «панельки» или «хрущевки» с установкой может обойтись около 30 тысяч долларов.

Об этом в эфире Киев24 рассказал нардеп, первый замглавы комитета ВР по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко, пишет Униан

Напомним, ранее исполнительный директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк заявил, что каждая квартира в Украине должна закупить энергооборудование на 3−4 тысячи долларов, поскольку десятилетиями тарифы на электроэнергию не покрывали ее настоящую стоимость.

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По его словам, теперь эти средства необходимо потратить на новую систему энергоснабжения, чтобы обеспечить стабильную поставку электроэнергии.

«Поэтому я бы так сказал украинским потребителям: то, что вы недоплачивали за электроэнергию все прошлые годы — считайте, что вы откладывали деньги в банку и теперь их нужно залпом заплатить за новую систему энергоснабжения. Я знаю, что я сейчас получу миллион хейтерских замечаний. Я знаю, что их (денег, — ред.) нет, что вы их проели» — добавил Павлюк.

Справка Finance.ua:

согласно опросу, в Украине экономят электроэнергию 85% граждан. Отмечается, что 62% экономят постоянно, 20% пытаются выполнять советы по сбережению, но это удается не всегда. Еще 3% опрошенных экономят только тогда, когда предупреждают об ограничении потребления;

избежать отключений электроэнергии в осенне-зимний период будет трудно из-за значительных повреждений инфраструктуры. Если не восстановить существующие поврежденные станции, у украинцев будет свет зимой менее четырех часов в сутки, прогнозирует исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.



УНІАН По материалам:

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