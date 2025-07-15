В I полугодии 2025 года реализация топлива на АЗС сократилась на 7% — Finance.ua
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В I полугодии 2025 года реализация топлива на АЗС сократилась на 7%

Энергетика
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В I полугодии 2025 года реализация топлива на АЗС сократилась на 7%
В I полугодии 2025 года реализация топлива на АЗС сократилась на 7%
В I полугодии 2025 года проливы горючего (бензин, дизель, LPG) на заправочных станциях составили 3,62 млрд л, что почти на 7% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.
Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы Украины.
В I полугодии 2025 года реализация топлива на АЗС сократилась на 7%
В то же время суммарная стоимость реализуемого топлива почти не изменилась и составляет 182,9 трлн грн.
Пока самым удачным месяцем по реализации был июнь. В прошлом месяце, согласно данным РРО, было продано 646,5 млн. л горючего, что на 1% больше, чем в мае. В то же время, стоимость выросла на 3%, до 32,5 млрд грн.
По сравнению с предыдущим годом снижение проливов наблюдалось в каждой области. Худшая ситуация в Одесской: -18% (214,1 млн л). В Херсонской и Кировоградской областях объемы снизились на 16% и 15%, до 9,6 млн л и 78,8 млн л.
Классически лидером по реализации горючего была Киевская область (785,7 млн л, -1%), которая одна пролила больше, чем суммарно Днепропетровская (308,6 млн л, -10%) и Львовская (289,7 млн л, -4%), занявшие второе и третье места по объемам РРО.
В столице проливы топлива по сравнению с I полугодием 2024-го не изменились и составили 379,5 млн л, а выручка увеличилась на 8% (19,8 млрд грн). А вот в месячной динамике в июне объемы уменьшились по сравнению с маем на 4%, до самых маленьких с марта этого года 64 млн. л.
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По материалам:
Finance.ua
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