Китай построит 10 новых ядерных реакторов — Finance.ua

Китай построит 10 новых ядерных реакторов Сегодня 20:20 — Энергетика

Госсовет КНР одобрил строительство еще 10 атомных реакторов до 30 из тех, что уже строятся.

Об этом сообщает Bloomberg.

Уже четвертый год Китай подтверждает не менее 10 новых реакторов. В стране уже строится 30.

Как сообщает Bloomberg, ожидается, что к концу десятилетия Китай опередит США и станет самым крупным в мире производителем атомной энергии.

10 реакторов будут стоить в общей сложности 27 миллиардов долларов.

Четыре из них получили Китайская генеральная ядерная энергетическая корпорация. Они будут размещены на станциях Фанчэнган и Тайшань. Китайская национальная ядерная корпорация, Государственная энергетическая инвестиционная корпорация и China Huaneng Group Co.

Ожидается, что ядерная мощность Китая достигнет 65 гигаватт к концу 2025 года, согласно данным Китайского совета по электроэнергетике, по сравнению с менее чем 60 гигаваттами в прошлом году.

К 2040 году атомный парк страны, как ожидается, достигнет 200 гигаватт и составит около 10% общего объема производства электроэнергии мира.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.