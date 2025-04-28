Китай построит 10 новых ядерных реакторов — Finance.ua
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Китай построит 10 новых ядерных реакторов

Энергетика
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Госсовет КНР одобрил строительство еще 10 атомных реакторов до 30 из тех, что уже строятся.
Об этом сообщает Bloomberg.
Уже четвертый год Китай подтверждает не менее 10 новых реакторов. В стране уже строится 30.
Как сообщает Bloomberg, ожидается, что к концу десятилетия Китай опередит США и станет самым крупным в мире производителем атомной энергии.
10 реакторов будут стоить в общей сложности 27 миллиардов долларов.
Четыре из них получили Китайская генеральная ядерная энергетическая корпорация. Они будут размещены на станциях Фанчэнган и Тайшань. Китайская национальная ядерная корпорация, Государственная энергетическая инвестиционная корпорация и China Huaneng Group Co.
Ожидается, что ядерная мощность Китая достигнет 65 гигаватт к концу 2025 года, согласно данным Китайского совета по электроэнергетике, по сравнению с менее чем 60 гигаваттами в прошлом году.
К 2040 году атомный парк страны, как ожидается, достигнет 200 гигаватт и составит около 10% общего объема производства электроэнергии мира.
По материалам:
УНН
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