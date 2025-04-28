Китай построит 10 новых ядерных реакторов — Finance.ua

Китай построит 10 новых ядерных реакторов
Госсовет КНР одобрил строительство еще 10 атомных реакторов до 30 из тех, что уже строятся.
Об этом сообщает Bloomberg.
Уже четвертый год Китай подтверждает не менее 10 новых реакторов. В стране уже строится 30.
Как сообщает Bloomberg, ожидается, что к концу десятилетия Китай опередит США и станет самым крупным в мире производителем атомной энергии.
10 реакторов будут стоить в общей сложности 27 миллиардов долларов.
Четыре из них получили Китайская генеральная ядерная энергетическая корпорация. Они будут размещены на станциях Фанчэнган и Тайшань. Китайская национальная ядерная корпорация, Государственная энергетическая инвестиционная корпорация и China Huaneng Group Co.
Ожидается, что ядерная мощность Китая достигнет 65 гигаватт к концу 2025 года, согласно данным Китайского совета по электроэнергетике, по сравнению с менее чем 60 гигаваттами в прошлом году.
К 2040 году атомный парк страны, как ожидается, достигнет 200 гигаватт и составит около 10% общего объема производства электроэнергии мира.
Поделиться новостью