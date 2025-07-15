Цены на нефть снижаются после заявления Трампа — Finance.ua
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Цены на нефть снижаются после заявления Трампа

Энергетика
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Цены на нефть снижаются после заявления Трампа
Цены на нефть снижаются после заявления Трампа
15 июля цены на нефть упали во вторник после того, как президент США Дональд Трамп установил для россии 50-дневный срок для окончания войны в Украине и избежания санкций, что ослабило опасения по поводу поставок.
Об этом пишет Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent к 06:10 по Гринвичу упали на 12 центов, или 0,2%, до 69,09 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 16 центов, также на 0,2% .
Оба контракта закрылись с понижением более чем на 1 доллар на предыдущей сессии.
По материалам:
Finance.ua
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