Цены на нефть снижаются после заявления Трампа — Finance.ua

Цены на нефть снижаются после заявления Трампа Сегодня 09:50 — Энергетика

Цены на нефть снижаются после заявления Трампа

15 июля цены на нефть упали во вторник после того, как президент США Дональд Трамп установил для россии 50-дневный срок для окончания войны в Украине и избежания санкций, что ослабило опасения по поводу поставок.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 06:10 по Гринвичу упали на 12 центов, или 0,2%, до 69,09 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 16 центов, также на 0,2% .

Оба контракта закрылись с понижением более чем на 1 доллар на предыдущей сессии.

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