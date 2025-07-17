Индия готова отказаться от российской нефти в случае новых санкций США — Finance.ua

Индия готова отказаться от российской нефти в случае новых санкций США Сегодня 19:33 — Энергетика

Индия готова отказаться от российской нефти в случае новых санкций США

Индия подчеркнула, что сможет перекрыть свои нефтяные потребности за счет альтернативных поставщиков, если США введут дополнительные санкции против импорта энергоресурсов из россии.

Об этом сообщает Reuters.

По словам министра, появляются новые игроки на рынке, в частности Гайана, а объемы экспорта также увеличивают Бразилия и Канада.

В случае перебоев с российской нефтью государственная компания Indian Oil Corp «вернется к той же схеме», которой пользовалась до начала полномасштабной войны, когда на долю россии приходилось менее 2% объемов.

Напомним, Индия не позволила следователю ООН присоединиться к расследованию крушения самолета Air India, несмотря на критику экспертов из-за задержки анализа данных «черных ящиков».

Также министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала президента Дональда Трампа не ждать и ввести вторичные санкции против россии раньше, чем через 50 дней.

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