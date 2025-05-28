россия хочет запустить ЗАЭС и присоединить ее к своей энергосистеме — NYT
россия активно строит новые линии электропередачи на оккупированных украинских территориях, чтобы подключить Запорожскую АЭС к своей энергосети, игнорируя риски и международные призывы к мирному урегулированию.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на отчет организации Greenpeace.
Согласно отчету, спутниковые снимки подтверждают строительство россией более 80 километров линий электропередачи и опор между оккупированными Мариуполем и Бердянском, расположенными вдоль побережья Азовского моря. Эти снимки, фиксирующие активность с начала февраля, были проверены NYT.
«План путина по перезапуску Запорожской атомной электростанции зависит от обеспечения новых линий электропередачи — это первое физическое доказательство этих планов», — сказал в интервью Шон Берни, специалист по ядерной энергетике Greenpeace Украина.
Greenpeace заявил, что целью было подключить новые линии электропередачи к большой подстанции вблизи Мариуполя, которая ранее была соединена с Запорожской атомной электростанцией.
Издание отмечает, что намерения москвы по эксплуатации станции остаются непонятными. Эксперты отмечают, что для полного подключения ЗАЭС к российской энергосистеме россии потребуется построить еще несколько линий, что займет некоторое время.
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Как пишет NYT, такой шаг станет первым прецедентом, когда воюющее государство захватило ядерный объект другой страны и использовало его для собственных энергетических нужд. Это также противоречит недавним предложениям администрации Трампа обсудить судьбу станции в рамках мирных переговоров.
В прошлом месяце Белый дом представил план, согласно которому россия должна вернуть ЗАЭС Украине, но под управлением США, с поставкой электроэнергии как Украине, так и россии.
россия категорически отвергла эту идею. Министр иностранных дел рф Сергей Лавров заявил, что Запорожской АЭС руководит российский ядерный гигант «Росатом», и «любые изменения невозможны».
Эксперты по энергетике подчеркивают, что перезапуск ЗАЭС несет серьезные риски. После более чем трех лет войны критически важное оборудование остается невосстановленным, а большинство опытных украинских работников покинули станцию.
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