россия хочет запустить ЗАЭС и присоединить ее к своей энергосистеме — NYT Сегодня 19:15 — Энергетика

россия хочет запустить ЗАЭС и присоединить ее к своей энергосистеме — NYT

россия активно строит новые линии электропередачи на оккупированных украинских территориях, чтобы подключить Запорожскую АЭС к своей энергосети, игнорируя риски и международные призывы к мирному урегулированию.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на отчет организации Greenpeace.

Согласно отчету, спутниковые снимки подтверждают строительство россией более 80 километров линий электропередачи и опор между оккупированными Мариуполем и Бердянском, расположенными вдоль побережья Азовского моря. Эти снимки, фиксирующие активность с начала февраля, были проверены NYT.

«План путина по перезапуску Запорожской атомной электростанции зависит от обеспечения новых линий электропередачи — это первое физическое доказательство этих планов», — сказал в интервью Шон Берни, специалист по ядерной энергетике Greenpeace Украина.

Greenpeace заявил, что целью было подключить новые линии электропередачи к большой подстанции вблизи Мариуполя, которая ранее была соединена с Запорожской атомной электростанцией.

Издание отмечает, что намерения москвы по эксплуатации станции остаются непонятными. Эксперты отмечают, что для полного подключения ЗАЭС к российской энергосистеме россии потребуется построить еще несколько линий, что займет некоторое время.

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Как пишет NYT, такой шаг станет первым прецедентом, когда воюющее государство захватило ядерный объект другой страны и использовало его для собственных энергетических нужд. Это также противоречит недавним предложениям администрации Трампа обсудить судьбу станции в рамках мирных переговоров.

В прошлом месяце Белый дом представил план, согласно которому россия должна вернуть ЗАЭС Украине, но под управлением США, с поставкой электроэнергии как Украине, так и россии.

россия категорически отвергла эту идею. Министр иностранных дел рф Сергей Лавров заявил, что Запорожской АЭС руководит российский ядерный гигант «Росатом», и «любые изменения невозможны».

Эксперты по энергетике подчеркивают, что перезапуск ЗАЭС несет серьезные риски. После более чем трех лет войны критически важное оборудование остается невосстановленным, а большинство опытных украинских работников покинули станцию.

Діло По материалам:

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