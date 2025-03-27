В МАГАТЭ спрогнозировали, сколько времени понадобится для полного возобновления работы ЗАЭС — Finance.ua
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В МАГАТЭ спрогнозировали, сколько времени понадобится для полного возобновления работы ЗАЭС

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В МАГАТЭ спрогнозировали, сколько времени понадобится для полного возобновления работы ЗАЭС
В МАГАТЭ спрогнозировали, сколько времени понадобится для полного возобновления работы ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция может возобновить работу в течение нескольких месяцев после войны. При этом для перезапуска всех реакторов требуется больше времени.
Такой прогноз дал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его цитирует Reuters.
«Мы говорим о месяцах, и, возможно, для того, чтобы вся Запорожская АЭС вернулась и заработала в полную силу со всеми шестью блоками, понадобится больше года, возможно даже больше», — сказал Гросси, добавив, что эксплуатация всех реакторов будет «сложной, но не невозможной» задачей.
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Он также утверждает, что сейчас станция профессионально контролируется и управляется россией.
«Некоторые работы по техническому обслуживанию… были, возможно, не такими всеобъемлющими, какими могли бы быть, но это тоже связано с войной», — заявил глава МАГАТЭ.
Несмотря на текущую ситуацию, Гросси считает, что относительно быстрый, но постепенный перезапуск станции по одному реактору за раз все же возможен.
По материалам:
Слово і Діло
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