ЗАЭС может заработать только после восстановления Каховской ГЭС — советник премьера Сегодня 06:12 — Энергетика

ЗАЭС может заработать только после восстановления Каховской ГЭС — советник премьера

Возобновление работы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после деоккупации будет зависеть от сроков восстановления, а по факту нового строительства Каховской ГЭС и наполнения Каховского водохранилища водой, что может занять 7−8 лет.

Такое мнение высказал советник премьер-министра Украины Юрий Бойко на IV конференции по энергетическому праву, передает Интерфакс-Украина.

«Скорость возвращения ЗАЭС в энергосистему — очень важный вопрос. Но это зависит, в частности, и от сроков восстановления Каховской ГЭС. Вряд ли возможно функционирование одного блока в текущих условиях, а для активной эксплуатации шести атомных энергоблоков нужно вернуть уровень Каховского водохранилища к тем показателям, которые позволят брать оттуда воду для охлаждения реакторов», — отметил Бойко.

Он подчеркнул, что «Укргидроэнерго» заявляет, что строительство ГЭС продлится от 5 до 6 лет с момента его начала. А когда впервые была построена станция, водохранилище набирали 2 года.

«То есть даже построение станции не означает автоматическое появление воды, чтобы на ЗАЭС появилась возможность подпитывать бассейны-охладители для безопасной эксплуатации реакторов», — пояснил советник премьер-министра.

По его словам, срок возвращения ЗАЭС в энергосистему Украины оказывает большое влияние на формирование ее будущей энергетической стратегии, ведь это самая большая АЭС не только в Украине, но и в Европе.

Читайте также Впервые с 2022 года: все энергоблоки ЗАЭС переведены в состояние холодной остановки

Среди других, не менее важных факторов, которые лягут в основу будущих решений, Бойко назвал объемы рабочих генерирующих единиц, с которыми Украина выйдет из войны, в частности объем распределенной генерации, который будет активно развиваться в ближайшие 2−3 года, и ее долю в энергобалансе, экономические тренды послевоенного восстановления

Он добавил, что в будущем стране придется сформировать эффективный энергомикс производства электроэнергии с учетом упомянутых факторов и необходимости соблюдения международных экологических обязательств.

«Говорить о нашей будущей энергетической стратегии можно тогда, когда появится достаточно информации, которой можно будет оперировать как исходными данными, поскольку сегодня еще имеет место значительный объем неопределенности», — резюмировал Бойко.

uaprom По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.