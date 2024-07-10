ЗАЭС может заработать только после восстановления Каховской ГЭС — советник премьера — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЗАЭС может заработать только после восстановления Каховской ГЭС — советник премьера

Энергетика
16
ЗАЭС может заработать только после восстановления Каховской ГЭС — советник премьера
ЗАЭС может заработать только после восстановления Каховской ГЭС — советник премьера
Возобновление работы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после деоккупации будет зависеть от сроков восстановления, а по факту нового строительства Каховской ГЭС и наполнения Каховского водохранилища водой, что может занять 7−8 лет.
Такое мнение высказал советник премьер-министра Украины Юрий Бойко на IV конференции по энергетическому праву, передает Интерфакс-Украина.
«Скорость возвращения ЗАЭС в энергосистему — очень важный вопрос. Но это зависит, в частности, и от сроков восстановления Каховской ГЭС. Вряд ли возможно функционирование одного блока в текущих условиях, а для активной эксплуатации шести атомных энергоблоков нужно вернуть уровень Каховского водохранилища к тем показателям, которые позволят брать оттуда воду для охлаждения реакторов», — отметил Бойко.

Читайте также: Удары по российским НПЗ. Насколько это экономически больно для них

Он подчеркнул, что «Укргидроэнерго» заявляет, что строительство ГЭС продлится от 5 до 6 лет с момента его начала. А когда впервые была построена станция, водохранилище набирали 2 года.
«То есть даже построение станции не означает автоматическое появление воды, чтобы на ЗАЭС появилась возможность подпитывать бассейны-охладители для безопасной эксплуатации реакторов», — пояснил советник премьер-министра.
По его словам, срок возвращения ЗАЭС в энергосистему Украины оказывает большое влияние на формирование ее будущей энергетической стратегии, ведь это самая большая АЭС не только в Украине, но и в Европе.
Читайте также
Среди других, не менее важных факторов, которые лягут в основу будущих решений, Бойко назвал объемы рабочих генерирующих единиц, с которыми Украина выйдет из войны, в частности объем распределенной генерации, который будет активно развиваться в ближайшие 2−3 года, и ее долю в энергобалансе, экономические тренды послевоенного восстановления
Он добавил, что в будущем стране придется сформировать эффективный энергомикс производства электроэнергии с учетом упомянутых факторов и необходимости соблюдения международных экологических обязательств.
«Говорить о нашей будущей энергетической стратегии можно тогда, когда появится достаточно информации, которой можно будет оперировать как исходными данными, поскольку сегодня еще имеет место значительный объем неопределенности», — резюмировал Бойко.
По материалам:
uaprom
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.