Впервые с 2022 года: все энергоблоки ЗАЭС переведены в состояние холодной остановки — Finance.ua

Впервые с 2022 года: все энергоблоки ЗАЭС переведены в состояние холодной остановки Сегодня 10:15 — Энергетика

Все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции впервые с 2022 года переведены в состояние холодного останова.

Об этом говорится в заявлении директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Отмечается, что это произошло после того, как четвертый энергоблок был переведен в это состояние. Процесс начался утром в пятницу и продолжался до 7:30 субботы, 13 апреля.

В МАГАТЭ добавили, что на этот шаг было решено пойти после того, как в оккупированном Энергодаре Запорожской области, где проживает большинство персонала захваченной россиянами станции, завершился отопительный сезон.

«Я приветствую этот шаг, который МАГАТЭ рекомендовало в течение определенного времени, поскольку он повышает общую безопасность объекта. (…) Решение о холодном останове всех шести энергоблоков является положительным само по себе, поскольку охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии». Но оно не решает фундаментальную проблему недавнего резкого ухудшения ситуации на станции. Без сомнения, ядерная безопасность на этом крупном ядерном объекте остается очень нестабильной", — подчеркнул Рафаэль Гросси.

В агентстве также напомнили, что ранее национальный регулятор Украины, Госатомрегулирование, издал нормативные предписания об ограничении работы всех шести энергоблоков Запорожской АЭС до состояния холодного останова.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС находится под контролем российских окупантов с начала марта 2022 года. Из-за действий россиян через два года станция пережила несколько полных обесточений.

В апреле 2024 года российский диктатор владимир путин сообщил МАГАТЭ, что Москва планирует перезапустить ЗАЭС. В СМИ отмечали, что это увеличивает риск инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.