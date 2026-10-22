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Китай получил рекордную скидку на российский газ

Энергетика
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Китай будет покупать российский газ, поставляемый по трубопроводу «Сила Сибири»
Китай будет покупать российский газ, поставляемый по трубопроводу «Сила Сибири»
В 2026 году Китай будет покупать российский газ, поставляемый по трубопроводу «Сила Сибири», со скидкой 56%. Это рекордный дисконт по сравнению с ценами других зарубежных клиентов «Газпрома».
Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Сколько Китай платит за газ

Согласно материалам закона о госбюджете рф в среднем за год цена «Газпрома» для рынка КНР будет составлять $247,9 за тысячу кубометров. При этом другие клиенты компании за границей будут платить $562. Таким образом, дисконт составит $315 за тысячу кубов, или 56%.
«По сравнению с прошлым годом, размер скидки для Китая увеличится на 15%: тогда он закупал газ по $240,3 за тысячу кубометров против $406,5 у других клиентов „Газпрома“ в далеком зарубежье», — говорится в публикации.

Как будет меняться скидка для Китая

В то же время в 2028 году Минэкономразвития рф закладывает сокращение скидок до 32% ($247,8 против $361,9), на 2029 год — до 24% ($246,4 против $323,2).
В свою очередь старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению россии и Евразии Сергей Вакуленко отметил, что на китайском направлении «Газпром» получает условия заметно хуже. Если не считать европейского рынка, то они даже хуже, чем у Туркменистана, который также качает газ в КНР.
На основе данных китайской таможни, за туркменский газ Пекин платит на $40−60 больше за тысячу кубометров.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Министерство финансов США продлило действие исключения из санкций для российской нефтяной компании «Лукойл». Благодаря новому разрешению автозаправочные станции за пределами россии смогут работать до 24 апреля 2027 года.
Также мы писали, что глобальный рынок дизельного топлива может оставаться дефицитным в течение значительной части 2027 года, несмотря на ожидаемое возобновление работы нефтеперерабатывающих заводов. Сокращение запасов и перебои со поставками из-за войны на Ближнем Востоке ограничивают предложение в преддверии зимнего сезона.
По материалам:
Слово і Діло
ГазКитайроссия
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