В 2026 году Китай будет покупать российский газ, поставляемый по трубопроводу «Сила Сибири», со скидкой 56%. Это рекордный дисконт по сравнению с ценами других зарубежных клиентов «Газпрома».

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Сколько Китай платит за газ

Согласно материалам закона о госбюджете рф в среднем за год цена «Газпрома» для рынка КНР будет составлять $247,9 за тысячу кубометров. При этом другие клиенты компании за границей будут платить $562. Таким образом, дисконт составит $315 за тысячу кубов, или 56%.

«По сравнению с прошлым годом, размер скидки для Китая увеличится на 15%: тогда он закупал газ по $240,3 за тысячу кубометров против $406,5 у других клиентов „Газпрома“ в далеком зарубежье», — говорится в публикации.

Как будет меняться скидка для Китая

В то же время в 2028 году Минэкономразвития рф закладывает сокращение скидок до 32% ($247,8 против $361,9), на 2029 год — до 24% ($246,4 против $323,2).

В свою очередь старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению россии и Евразии Сергей Вакуленко отметил, что на китайском направлении «Газпром» получает условия заметно хуже. Если не считать европейского рынка, то они даже хуже, чем у Туркменистана, который также качает газ в КНР.

На основе данных китайской таможни, за туркменский газ Пекин платит на $40−60 больше за тысячу кубометров.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Министерство финансов США продлило действие исключения из санкций для российской нефтяной компании «Лукойл». Благодаря новому разрешению автозаправочные станции за пределами россии смогут работать до 24 апреля 2027 года.